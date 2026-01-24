Στο στόχαστρο του Τραμπ ο Καναδάς με απειλή δασμών 100%

Με επιβολή δασμών 100% σε όλες τις εξαγωγές από τον Καναδά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απείλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση που η Οτάβα προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα, κλιμακώνοντας περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ, αναφερόμενος υποτιμητικά στον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ ως «Κυβερνήτη Κάρνεϊ», υποστήριξε ότι ο Καναδάς έκανε «σοβαρό λάθος» ανοίγοντας την οικονομία του σε περισσότερες κινεζικές επιχειρήσεις, προειδοποιώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει στην επιβολή δασμών.

Στο στόχαστρό του βρέθηκε κυρίως πρόσφατη συμφωνία που επιτρέπει την αύξηση των κινεζικών εξαγωγών ηλεκτρικών οχημάτων στην καναδική αγορά. Παράλληλα, επανέλαβε τις προκλητικές δηλώσεις του περί ενδεχόμενης μετατροπής του Καναδά στην 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

«Η Κίνα θα φάει ζωντανό τον Καναδά και θα τον καταβροχθίσει ολοσχερώς από τις επιχειρήσεις και τον κοινωνικό ιστό έως τον ίδιο τον τρόπο ζωής του», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα social media. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι οποιαδήποτε συμφωνία Οτάβας – Πεκίνου θα οδηγήσει άμεσα στην επιβολή δασμών 100% σε όλα τα καναδικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Οι εκπρόσωποι του Μαρκ Κάρνεϊ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Η νέα αυτή αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο έντονης λεκτικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο ηγετών, με φόντο τις κινήσεις του Τραμπ που, σύμφωνα με τον Καναδά, ανατρέπουν την παγκόσμια ισορροπία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι αναφορές του Αμερικανού προέδρου στον έλεγχο της Γροιλανδίας. Ο Κάρνεϊ έχει ξεκαθαρίσει ότι το μέλλον της Γροιλανδίας μπορεί να αποφασιστεί μόνο από τον λαό της Δανίας και της ίδιας της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα Καναδάς και Κίνα κατέληξαν σε περιορισμένη εμπορική συμφωνία για τη μείωση ορισμένων εμπορικών φραγμών και την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σαφής στροφή της καναδικής εξωτερικής πολιτικής και απομάκρυνση από την εμπορική στρατηγική που προωθεί ο Τραμπ.