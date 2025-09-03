Οι ΗΠΑ αντιδρούν στην Ιταλία που θεωρεί τη γέφυρα της Σικελίας ως περιουσιακό στοιχείο του ΝΑΤΟ

Αποδοκιμάζουν οι ΗΠΑ οποιαδήποτε πρακτική «δημιουργικής λογιστικής» από τους Ευρωπαίους συμμάχους προκειμένου να πετύχουν το νέο στόχο αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ (5% του ΑΕΠ), θέτοντας την Ιταλία σε δύσκολη θέση καθώς η κυβέρνηση εξετάζει εάν θα συνυπολογίσει την κατασκευή της μακρύτερης κρεμαστής γέφυρας στον κόσμο ως στρατιωτική δαπάνη.

Μαζί με άλλα μέλη του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, η Ιταλία δεσμεύτηκε να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, ικανοποιώντας ένα αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε μια σύνοδο κορυφής στη Χάγη τον Ιούνιο. Η δέσμευση προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο μια οικονομία που βρίσκεται σε ύφεση και είναι χρεωμένη μπορεί να το πετύχει. Επίσης, έθεσε υπό αμφισβήτηση την ιδέα ότι ένα έργο ύψους 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που συνδέει το νησί της Σικελίας με την ηπειρωτική Ιταλία θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί με την ταξινόμησή του ως αμυντικού, σύμφωνα με το Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όχι τόσο γρήγορα, προειδοποιούν οι ΗΠΑ.

«Είχα συνομιλίες ακόμη και σήμερα με ορισμένες χώρες που υιοθετούν μια πολύ διευρυμένη άποψη για τις δαπάνες που σχετίζονται με την άμυνα», δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, σε συνέντευξή του στο Στρατηγικό Φόρουμ του Μπλεντ στη Σλοβενία ​​την Τρίτη (2.9.25).

Ήταν «πολύ σημαντικό» ότι ο στόχος του 5% αναφερόταν συγκεκριμένα στην άμυνα και στις δαπάνες που σχετίζονται με την άμυνα και ότι η δέσμευση ελήφθη «με σοβαρότητα», σύμφωνα με τον απεσταλμένο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ήταν γέφυρες που δεν έχουν στρατιωτική στρατηγική αξία. Δεν ήταν σχολεία που με κάποιο τρόπο, σε κάποια φανταστική χώρα της φαντασίας, θα χρησιμοποιούνταν για κάποιον άλλο στρατιωτικό σκοπό, συνέχισε ο Μάθιου Γουίτακερ .

Ερωτηθείς συγκεκριμένα εάν η γέφυρα πάνω από το Στενό της Μεσσήνης εμπίπτει στην κατηγορία των νόμιμων στρατιωτικών δαπανών, ο Γουίτακερ ήταν σαφής λέγοντας: «Παρακολουθώ πολύ προσεκτικά την κατάσταση. Το ωραίο με αυτή τη φορά στο ΝΑΤΟ σε σύγκριση με τη σύνοδο κορυφής της Ουαλίας το 2014 είναι ότι έχουμε μηχανισμούς παρακολούθησης».

Αρκετοί Ιταλοί αξιωματούχοι και πολιτικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαρακτηριστεί η γέφυρα ως στρατιωτικό περιουσιακό στοιχείο που θα μπορούσε επομένως να συνυπολογιστεί στις δαπάνες του ΝΑΤΟ.

Ένα επιχείρημα ήταν ότι η Σικελία φιλοξενεί μια σειρά από βασικές στρατιωτικές βάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Ένα κυβερνητικό έγγραφο τον Απρίλιο περιέγραφε τη γέφυρα ως «στρατηγικής σημασίας» για την «εθνική και διεθνή ασφάλεια» και ανέφερε ότι «θα διαδραματίσει βασικό ρόλο σε ένα πλαίσιο άμυνας και ασφάλειας, διευκολύνοντας την κίνηση των ιταλικών και συμμαχικών ενόπλων δυνάμεων».

Δεν υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση και η ιδέα έχει συζητηθεί σε υπουργικό επίπεδο, μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Άμυνας και του φορέα που είναι αρμόδιος για τις υποδομές. Ένας αξιωματούχος που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης του υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι η ιδέα δεν είχε συζητηθεί στο υπουργείο τους.

Ο Ιταλός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι , ο οποίος επιβλέπει επίσης τις μεταφορές και έχει ηγηθεί της προσπάθειας κατασκευής της γέφυρας, έχει κρατήσει ανοιχτές τις επιλογές. «Θα μπορούσε να έχει διπλή χρήση, έτσι ώστε να υπάρχει πολλαπλή χρήση και για λόγους ασφαλείας», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου τον περασμένο μήνα.

Αλλά οι ΗΠΑ αναζητούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι σύμμαχοί τους δαπανούν σε τάγματα, πυροβολικό και άρματα μάχης – είδη απαραίτητα για μια μάχη – και όχι σε εξωφρενικά κατορθώματα μηχανικής. Η κατασκευή μιας γέφυρας προς τη Σικελία ήταν ένα όνειρο από την εποχή του Ιταλού δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι και αναβίωσε, μόνο και μόνο για να εγκαταλειφθεί, από τον αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Η εκτίμηση του Whitaker είναι ότι ενώ η Ευρώπη έχει αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες, αυτό δεν είναι αρκετά γρήγορο. Καθώς περιοδεύει στην περιοχή καθησυχάζοντας τους συμμάχους ότι οι ΗΠΑ «δεν πρόκειται να πάνε πουθενά» σε σχέση με τη δέσμευσή τους στο ΝΑΤΟ, στέλνει τρία μηνύματα.

Έλλειψη στρατευμάτων: «Ανησυχώ ότι δεν υπάρχουν αρκετοί μαχητές πολέμου στην Ευρώπη που να προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες».

Αδύναμη ανάπτυξη : «Νομίζω ότι η Ευρώπη χρειάζεται πραγματικά να αφιερώσει λίγο χρόνο για να διορθώσει την οικονομική της μηχανή αντί να προσπαθεί απλώς να προστατεύσει τις βιομηχανίες της».

Κυβερνοκινδύνοι : «Πιστεύω ακράδαντα ότι αν υπάρξει άλλος χερσαίος πόλεμος στην Ευρώπη, η πρώτη βολή που θα ριχθεί θα είναι μια κυβερνοεπίθεση ή κάποιο άλλο είδος υβριδικής πράξης».

Αυτές οι τελευταίες παρατηρήσεις είναι σημαντικές, καθώς έρχονται μια μέρα αφότου ένα αεροπλάνο που μετέφερε την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε παρεμβολές κατά την προσγείωσή του στη Βουλγαρία. Οι αρχές δήλωσαν ότι η παρέμβαση πιθανότατα ξεκίνησε από τη Ρωσία.