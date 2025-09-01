Ολλανδία: Βόμβα 2 τρισ. ευρώ στα συνταξιοδοτικά Ταμεία από το ξεπούλημα των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων

Μια αναταραχή σχεδόν 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ (2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια) έρχεται για τις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, για να κλείσει ένα 2025 που ήδη σημαδεύτηκε από ανατροπές στους δασμούς, τις ανησυχίες για το έλλειμμα και τώρα μια πολιτική κρίση στη Γαλλία.

Και αυτό γιατί πρώτα – πρώτα ολλανδικά συνταξιοδοτικά ταμεία είναι φορτωμένα με ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα τα οποία από την περασμένη εβδομάδα ξεπουλιούνται μετά την προσφυγή της γαλλικής κυβέρνησης Μπαϊρού στη γαλλική Βουλή προκειμένου να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, η «καταιγίδα» επικεντρώνεται σε μια μακροχρόνια προγραμματισμένη μεταρρύθμιση του ολλανδικού συνταξιοδοτικού συστήματος, τη μεγαλύτερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη ωθεί προς τα πάνω τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων. Την ίδια ώρα, οι traders τοποθετούνται στην αγορά swaps σε ευρώ, την οποία χρησιμοποιούν τα funds για αντιστάθμιση κινδύνου. Τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πιο ακραία στις αρχές του έτους, όταν ένα μεγάλο τμήμα των funds πρόκειται να μεταβεί, λόγω της χαμηλότερης ρευστότητας εκείνη την εποχή, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η ολλανδική κεντρική τράπεζα προειδοποίησε νωρίτερα φέτος για την ύπαρξη κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η πολυπλοκότητα των υποκείμενων μηχανισμών σημαίνει ότι είναι δύσκολο να κατανοηθεί η έκταση οποιασδήποτε διαταραχής.

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των BlackRock και Aviva Investors, συνιστούν προσοχή όσον αφορά το μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης αποδόσεων, ευνοώντας τα ομόλογα βραχυπρόθεσμης διάρκειας. Για άλλους, συμπεριλαμβανομένης της JPMorgan Asset Management, η έκδοση συμβάλλει στο να φαίνονται τα αμερικανικά ομόλογα πιο ελκυστικά από τα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα.

«Υπάρχουν τόσα πολλά άγνωστα και κινούμενα μέρη», δήλωσε ο Άλες Κούτνι , επικεφαλής διεθνών τιμών στην Vanguard. «Όλοι γνωρίζουν ότι το γεγονός είναι εκεί, αλλά κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Όλοι προσπαθούν απλώς να προετοιμαστούν όσο καλύτερα μπορούν για αυτό».

Η αναδιάρθρωση έχει ως στόχο να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού και των μεταβαλλόμενων συνθηκών στην αγορά εργασίας.

Ενώ η Ολλανδία αντιπροσωπεύει μόλις το 7% της οικονομίας της ευρωζώνης, το συνταξιοδοτικό σύστημα αποτελεί έναν τεράστιο παράγοντα της αγοράς. Κατέχει περισσότερο από το ήμισυ όλων των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα ευρωπαϊκά ομόλογα που κατέχει ανέρχονται συνολικά σε σχεδόν 300 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτό που περιπλέκει τις προετοιμασίες είναι η πολιτική κρίση στην Ολλανδία, όπου θα διεξαχθούν πρόωρες εκλογές μετά την κατάρρευση αυτό το καλοκαίρι τόσο της κυβέρνησης όσο και της υπηρεσιακής κυβέρνησης που την ακολούθησε. Μεταξύ εκείνων που παραιτήθηκαν ήταν ο υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Έντι βαν Χίγιουμ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη μετάβαση.

Αναμενόταν να δώσει στα συνταξιοδοτικά ταμεία ένα επιπλέον έτος για να μειώσουν τα καλύτερά τους από τα επιτόκια μόλις μεταβούν στο νέο σύστημα. Αυτό το σχέδιο είναι απίθανο να επηρεαστεί, αν και η κοινοβουλευτική συζήτηση για τις συντάξεις που είχε προγραμματιστεί για αυτήν την εβδομάδα ενδέχεται να αναβληθεί, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Αστάθεια

Τις τελευταίες εβδομάδες, έχει αυξηθεί η μελλοντική μεταβλητότητα των 30ετών συμβολαίων ανταλλαγής σε ευρώ , κάτι που οι στρατηγικοί αναλυτές της ING Group NV λένε ότι οφείλεται εν μέρει στη μετάβαση. Η μετατόπιση επηρεάζει επίσης το κόστος χρηματοδότησης σε ευρώ.

Αυτές οι διακυμάνσεις πηγάζουν από αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα ολλανδικά συνταξιοδοτικά ταμεία προστατεύουν τα χαρτοφυλάκιά τους από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Μέχρι τώρα, βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε μακροπρόθεσμα swaps για να διασφαλίσουν ότι έχουν αρκετά μετρητά για να πληρώσουν τους συνταξιούχους στο μέλλον, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί με το κόστος δανεισμού.

Με τη μετάβαση στις λεγόμενες επενδύσεις κύκλου ζωής, οι νεότεροι εργαζόμενοι θα επενδύουν περισσότερο σε πιο επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία όπως οι μετοχές, με λιγότερη ανάγκη για αυτά τα μακροπρόθεσμα αντισταθμιστικά κίνητρα. Οι αποταμιεύσεις των μεγαλύτερων σε ηλικία μελών θα στρεβλωθούν προς ασφαλέστερους τίτλους όπως τα ομόλογα, αλλά τα αντίστοιχα αντισταθμιστικά κίνητρα θα μειωθούν επίσης.

Περίπου 36 funds έχει προγραμματιστεί να μεταβούν στο νέο σύστημα την 1η Ιανουαρίου 2026, με τα υπόλοιπα να ακολουθούν σε δόσεις κάθε έξι μήνες μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Με το πρώτο μεγάλο κύμα να επιδιώκει να χαλαρώσει μαζικά τα hedges του σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι συνήθως χαμηλή, οι επενδυτικές τράπεζες και οι μεσίτες ενδέχεται να δυσκολευτούν να ταιριάξουν πωλητές και αγοραστές, καταστρέφοντας το σύστημα.

Η ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης για τα swaps μακροπρόθεσμα είναι ήδη σημαντική . Με μια σειρά από συνταξιοδοτικά ταμεία που χρειάζεται να μειώσουν τις θέσεις τους σε swap, οι παράγοντες της αγοράς, όπως τα hedge funds που επιδιώκουν να αποκομίσουν κέρδος, θα μπορούσαν να αφήσουν αυτό το φαινόμενο να εκδηλωθεί πριν παρέμβουν και να πάρουν την άλλη πλευρά της συναλλαγής. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ταχεία απότομη αύξηση της καμπύλης, δήλωσε ο Rohan Khanna , επικεφαλής της European Rates Research στην Barclays Plc.

Το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τον Ιανουάριο «είναι άγνωστο, αλλά η νευρικότητα θα είναι πολύ υψηλή», δήλωσε ο Khanna. «Η αγορά μπορεί να γίνει μη ρευστή ή ασταθής σε τέτοιες καταστάσεις».

Ζήτηση Χρέους

Υπάρχει επίσης ένα ερώτημα σχετικά με το τι θα κάνει αυτή η κίνηση στις αρχές του έτους στη ζήτηση για μακροπρόθεσμο χρέος, με τον Ιανουάριο να είναι συνήθως μια από τις πιο πολυάσχολες περιόδους για πωλήσεις νέων ομολόγων.

Οι αποδόσεις των ομολόγων διαπραγματεύονται ήδη κοντά σε πολυετή υψηλά, καθώς κλιμακώνονται οι δημοσιονομικές εντάσεις. Η Γαλλία έχει βυθιστεί σε μια ακόμη πολιτική κρίση σχετικά με τον προϋπολογισμό της και η κυβέρνηση ενδέχεται να ανατραπεί στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Το μακροπρόθεσμο χρέος βρίσκεται ήδη υπό πίεση σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η ABN Amro εκτιμά ότι τα μεγαλύτερα ανοίγματα του συνταξιοδοτικού τομέα εντοπίζονται στο γερμανικό, γαλλικό και ολλανδικό χρέος και η πτώση της ζήτησης μπορεί να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις να στραφούν σε βραχύτερες διάρκειες, σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές, συμπεριλαμβανομένης της Sonia Renoult.

Αυτό θα μπορούσε να τους αφήσει πιο εκτεθειμένους στην αστάθεια των επιτοκίων, καθώς αναγκάζονται να αναχρηματοδοτούν το χρέος τους πιο συχνά.

Επενδυτές όπως ο Steve Ryder, ο οποίος βοηθά στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων σταθερού εισοδήματος ύψους 8,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Aviva, λένε ότι θα αποφύγουν οποιαδήποτε έκθεση σε ευρωπαϊκά ομόλογα μακροπρόθεσμης διάρκειας στο τέλος του έτους, δεδομένης της πιθανότητας αστάθειας.

Τα ολλανδικά συνταξιοδοτικά ταμεία είναι μεγάλοι αγοραστές ευρωπαϊκού δημόσιου χρέους

Υπάρχουν ορισμένοι μετριαστικοί παράγοντες. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία ενδέχεται να αρχίσουν να χαλαρώνουν τις μακροπρόθεσμες αντισταθμίσεις κινδύνου εκ των προτέρων, μειώνοντας τον κίνδυνο συμφόρησης, εάν είναι βέβαιοι ότι διαθέτουν επαρκές απόθεμα ασφαλείας για να απορροφήσουν πιθανές ζημίες.

Υπάρχει επίσης η μονοετής περίοδος προσαρμογής που χορηγεί η κυβέρνηση για τις αντισταθμίσεις κινδύνου. Ωστόσο, όσο περισσότερο χρόνο χρειάζονται τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τόσο περισσότερο χρόνο θα υπερκαλύπτονται, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους νεότερους εργαζόμενους.

Η ολλανδική κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη μετάβαση, αλλά είναι βέβαιη ότι η περίοδος του ενός έτους «παρέχει στα συνταξιοδοτικά ταμεία επαρκή ευελιξία για να προσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκιά τους με ομαλό τρόπο».

Πολλά γραφεία συναλλαγών παραμένουν ανήσυχα και αναμένουν ότι τα πράγματα θα κινηθούν γρήγορα στην αλλαγή του έτους.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η μετάβαση θα είναι εμπροσθοβαρής», δήλωσε ο Pierre Hauviller, διευθυντής συντάξεων και ασφαλιστικής διάρθρωσης στην Deutsche Bank AG, προσθέτοντας ότι οι αγορές προετοιμάζονται για αυτό. «Οι συναλλαγές μεταβλητότητας στις αρχές Ιανουαρίου είναι ήδη πολύ συσσωρευμένες».