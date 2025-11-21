Διεθνή

Politico: Απαλλαγή από τους δασμούς του Τραμπ θα ζητήσει η ΕΕ για αλκοολούχα ποτά, ζυμαρικά και τυριά

Οι Βρυξέλλες θα παρουσιάσουν τη λίστα επιθυμιών τους στους ανώτερους αξιωματούχους του Τραμπ τη Δευτέρα
Assorted cheeses paired with glasses of wine on a rustic table, creating an elegant tasting setup
iStock

Την εξαίρεση κάποιων προϊόντων της από τους αμερικανικούς δασμούς θα ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σ.σ. Κομισιόν) από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ -από ουίσκι έως ιατρικό εξοπλισμό- σύμφωνα με το Politico.

Τα ζυμαρικά, τα τυριά, τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά, καθώς και το ελαιόλαδο και τα γυαλιά ηλίου, συγκαταλέγονται στους τομείς προτεραιότητας που η Κομισιόν θέλει να προστατεύσουν οι ΗΠΑ από τους υψηλότερους δασμούς, μαζί με τα διαμάντια, τα εργαλεία, τους μεταλλικούς σωλήνες, τα εξαρτήματα κινητήρων πλοίων, τον βιομηχανικό εξοπλισμό, τα υφάσματα, τα υποδήματα, τα καπέλα, τα κεραμικά και τα βιομηχανικά ρομπότ.

Η λίστα επιθυμιών οριστικοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή (21.11.2025) από τις χώρες της ΕΕ και θα παρουσιαστεί στον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και στον εμπορικό εκπρόσωπο Τζέιμισον Γκριρ σε συνάντηση με τους υπουργούς Εμπορίου της Ένωσης την Δευτέρα (24.11.2025), όπως αναφέρει το Politico.

Αυτοί οι ευαίσθητοι τομείς εξαγωγών δεν καλύφθηκαν από τη συμφωνία εμπορίου που υπεγράφη τον Ιούλιο από τον Τραμπ και την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Σκωτία. Η συμφωνία, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς σε κοινή δήλωση, εξαιρούσε ορισμένα είδη, όπως αεροσκάφη και γενόσημα φάρμακα, αλλά επέβαλε δασμό 15% στις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές εξαγωγές, ενώ η ΕΕ δεσμεύτηκε να καταργήσει πλήρως τους δασμούς της επί των αμερικανικών βιομηχανικών προϊόντων.

Η πρόταση της ΕΕ για την άρση των δασμών έρχεται την στιγμή που ο Τραμπ απομακρύνεται από τους γενικούς δασμούς που επέβαλε στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ νωρίτερα φέτος, μετά από μια σειρά εκλογικών ήττων των Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων, στις οποίες το αυξανόμενο κόστος ζωής επηρέασε τους ψηφοφόρους. Πριν από μια εβδομάδα, κατάργησε τους «αμοιβαίους δασμούς» σε περισσότερα από 200 προϊόντα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε λιπάσματα, τροπικά φρούτα όπως μπανάνες και ανανάδες, καφέ και διάφορα μπαχαρικά όπως κακάο, κανέλα και κόλιανδρο.

Στην τελευταία του κίνηση, ο Τραμπ κατάργησε τους δασμούς σε ένα μεγάλο μέρος των βραζιλιάνικων γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του βοδινού κρέατος και του καφέ, καταργώντας τους πρόσθετους, τιμωρητικούς δασμούς που επέβαλε το καλοκαίρι, καθώς ήταν σε διαμάχη με την κυβέρνηση της Βραζιλίας και τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Το αίτημα της ΕΕ για άρση των δασμών στα ζυμαρικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην Ιταλία, όπου η βιομηχανία έχει πληγεί από την απειλή της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει δασμούς 92% από τον Ιανουάριο σε μια υπόθεση αντιντάμπινγκ, επιπλέον των 15% που ήδη ισχύουν – ένα επίπεδο τόσο υψηλό που απαγορεύει τις εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
144
125
108
102
92
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
O Τραμπ κάνει πίσω: Καφές και βοδινό κρέας από τη Βραζιλία εξαιρούνται από τους δασμούς
Η απόφαση του Τραμπ αφήνει πολλές από τις κύριες εξαγωγές της Βραζιλίας απαλλαγμένες από τους δασμούς, που είχαν φτάσει το 40%, και θεωρείται σημαντική νίκη για τη μεγαλύτερη γεωργική δύναμη της Λατινικής Αμερικής
iStock
Η βρετανική αμυντική εταιρεία Babcock επιδιώκει συμφωνίες για πολεμικά πλοία εν μέσω ισχυρής ζήτησης
Η βρετανική αμυντική εταιρεία επιδιώκει νέες διεθνείς συμφωνίες για φρεγάτες Type 31 με τη Σουηδία και τη Δανία, καθώς η αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για επέκταση
REUTERS
Newsit logo
Newsit logo