O Τραμπ κάνει πίσω: Καφές και βοδινό κρέας από τη Βραζιλία εξαιρούνται από τους δασμούς

Η απόφαση του Τραμπ αφήνει πολλές από τις κύριες εξαγωγές της Βραζιλίας απαλλαγμένες από τους δασμούς, που είχαν φτάσει το 40%, και θεωρείται σημαντική νίκη για τη μεγαλύτερη γεωργική δύναμη της Λατινικής Αμερικής
Με εκτελεστικό διάταγμα, ο Τραμπ εξαίρεσε δεκάδες βραζιλιάνικα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένου του καφέ και του βοδινού κρέατος, από τους αυξημένους δασμούς κατά 40% που επέβαλε σε μια άτυχη προσπάθεια να βοηθήσει τον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρο, να αποφύγει μια δίκη για απόπειρα πραξικοπήματος.

Η απόφαση αφήνει πολλές από τις κύριες εξαγωγές της Βραζιλίας απαλλαγμένες από τους δασμούς, που είχαν φτάσει το 40%, και θεωρείται σημαντική νίκη για τη μεγαλύτερη γεωργική δύναμη της Λατινικής Αμερικής. Η Βραζιλία παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός βοδινού κρέατος και καφέ στον κόσμο, ενώ οι ΗΠΑ αποτελούν τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο.

Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει την εκτίμηση του Βραζιλιάνου προέδρου, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ότι ο Τραμπ είχε «ποντάρει all-in με αδύναμο χέρι», σύμφωνα με το Bloomberg.

Είναι μια ακόμη μεγαλύτερη νίκη για τον Λούλα, τον 80χρονο αριστερό που στήριξε την κάποτε δύσκολη προεδρία του στην μάχη με τον Τραμπ, και ίσως μόλις παρείχε ένα μοντέλο για το πώς τα έθνη σε παρόμοια κατάσταση θα πρέπει να προσεγγίσουν τον μαχητικό Αμερικανό ηγέτη.

Ο Τραμπ είναι γνωστός για την απρόβλεπτη φύση του και δεν του αρέσει να χάνει, και οι ευρύτερες εμπορικές συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Αλλά προς το παρόν, τουλάχιστον, ο Λούλα φαίνεται να έχει θριαμβεύσει χωρίς να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις, ένα κατόρθωμα που λίγοι άλλοι έχουν καταφέρει.

