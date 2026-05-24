Σαρλότ Τίλμπουρι: Η make up artist που χάλασε το μεγάλο deal μεταξύ Estée Lauder και Puig

Η Σάρλοτ Τίλμπουρι, γνωστή make up artist και influencer στάθηκε εμπόδιο στη συμφωνία που θα ανέτρεπε τον χώρο των καλλυντικών, μεταξύ της Estée Lauder και της ισπανικής Puig.

Η Σάρλοτ Τίλμπουρι είχε πουλήσει το ομώνυμο brand καλλυντικών της στην Puig το 2020 και είχε αποκομήσει από αυτή τη συμφωνία σχεδόν 1 δισ. λίρες. Αυτή η συμφωνία έδωσε στην influencer την ευκαιρία να θέσει τους όρους της στο deal εκατομμυρίων.

Η αγγλίδα make up artist γεννήθηκε στο Λονδίνο αλλά σε πολύ μικρή ηλικία μετανάστευσε με τους γονείς της στην Ίμπιζα. Η πρώτη της δουλειά ήταν ως βοηθός της make up artist της πριγκίπισσας Νταϊάνα και από τότε έχει βάψει σχεδόν όλα τα πασίγνωστα ονόματα του Hollywood όπως την Τζένιφερ Λόπεζ, την Αμάλ Αλαμουντίν και την μετέπειτα κολλητή της, Κέιτ Μός.

Το brand Charlotte Tilbury

Το 2013 λάνσαρε το πρώτο της κατάστημα και τα προϊόντα της κατάφεραν να βρεθούν σε 76 χώρες σε όλο τον κόσμο. Από το 2017 έγινε ήδη εκατομμυριούχα καθώς η εταιρεία Sequoia απέκτησε ένα μικρό μέρος των μετοχών της εταιρείας, αποφέροντας μαζί με άλλους επενδυτές περίπου 145 εκατομμύρια λίρες.

Το 2020 έκτοξευσε την περιουσία της αφού πούλησε το brand της στην Puig έναντι σχεδόν 1 δισ. λιρών, διατηρώντας μειοψηφικό μερίδιο το οποίο μάλλον φάνηκε υπερπολύτιμο.

Η Τίλμπουρι εκτοξεύει την περιουσία της και μέσω του Ιnstagram. Εκεί προβάλλει τα προϊόντα μακιγιάζ που δημιουργεί, αλλά και το αποτέλεσμα τους σε άψογα μακιγιαρισμένα μοντέλα και διάσημες προσωπικότητες.

Ας σημειωθεί ότι 7,5 εκατ. θαυμαστές την ακολουθούν στα social media.