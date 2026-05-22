Estée Lauder: «Ναυάγιο» στo deal με την Puig που θα άλλαζε τον «χάρτη» της βιομηχανίας των καλλυντικών

Οι συνομιλίες για την εξαγορά της Puig Brands από την Estée Lauder κατέρρευσαν και οι συζητήσεις για συμφωνία που θα άλλαζε τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά καλλυντικών, ανήκουν πια στο παρελθόν.

Η μετοχή της Puig Brands υποχώρησε κατά 15% στην Μαδρίτη, μετά την κατάρρευση της συμφωνίας με τo κορυφαίο brand καλλυντικών, Estée Lauder, όπως αναφέρει το Bloomberg, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στα οικονομικά της εταιρείας.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο εταιρειών είχαν ξεκινήσει τον Μάρτιο και αφορούσαν σε προτεινόμενη συγχώνευση, ενώ οι ανακοινώσεις τους σχετικά με τις λεπτομέρειες των συζητήσεων ήταν ιδιαίτερα φειδωλές.

Ποιο ήταν το «αγκάθι» στην επίτευξη του deal

Η διάσημη make up artist και influencer, Σαρλότ Τίλμπουρι, φέρεται σύμφωνα με το Bloomberg να είχε συγκεκριμένες απαιτήσεις από τη συμφωνία, σχετιζόμενες με αποζημιώσεις που διεκδικούσε.

Η Σάρλοτ Τίλμπουρι είχε πουλήσει το ομώνυμο brand της στην Puig το 2020 και είχε αποκομήσει από αυτή τη συμφωνία σχεδόν 1 δισ. λίρες (1,157 δισ. ευρώ). Από αυτή τη συμφωνία η ίδια είχε διατηρήσει στην κατοχή της ένα μειοψηφικό μερίδιο, το οποίο της επέτρεψε να θέσει τους δικούς της όρους στη συμφωνία με την Estée Lauder.

To σημείο τριβής, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν οι πηγές του Bloomberg ήταν μια ρήτρα αλλαγής ελέγχου που επεδίωξε η Τίλμπουρι και έτσι η συμφωνία παραπέμφθηκε στις καλένδες.

Η επόμενη μέρα για την Estée Lauder

Οι αναλυτές της Wall Street είχαν ήδη εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με τη συγχώνευση, όπως τονίζει το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων, αμφισβητώντας την ικανότητα της Estée Lauder να ενσωματώσει επιπλέον μάρκες κατά τη διάρκεια της δικής της ανάκαμψης.

Η Estée Lauder έχει ήδη οδηγηθεί στην περικοπή χιλιάδων θέσεων εργασίας, με τις μετοχές της να σημειώνουν άνοδο κατά 16% μετά τη συνεδρίαση χθές (21.05.2026) και αφότου είχαν καταρρεύσει νωρίτερα σχεδόν κατά 25%.

Η εταιρεία έχει αγοραία αξία σχεδόν 39 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με ετήσιες πωλήσεις περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025 και ελλείψει της συμφωνίας με την Puig, ο διευθύνων σύμβουλος της Estée Lauder, Stéphane de La Faverie, όπως επισημαίνει το Bloomberg, έχει πλέον επικεντρωθεί στην αναβίωση της εταιρείας, με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας να περιλαμβάνει τη μετατόπιση της εστίασης της σε Amazon και TikTok, πουλώντας ταυτόχρονα προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές.