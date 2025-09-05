Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι διεθνείς αγορές για τα στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ

Την έκθεση της εξέλιξης της απασχόλησης των μισθωτών στις ΗΠΑ αναμένουν σήμερα (5.9.25) οι επενδυτές των αγορών ομολόγων και συναλλάγματος, καθώς αυτή θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο για την Fed προκειμένου να καθορίσει την παραπέρα στάση της απέναντι στα επιτόκια.

Η σειρά οικονομικών δεδομένων αυτής της εβδομάδας, τα οποία είναι πιο χαλαρά από τα αναμενόμενα, έχει ενισχύσει τα στοιχήματα για την επιείκεια της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), μειώνοντας τις αποδόσεις των 30ετών ομολόγων από το όριο του 5%, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί περαιτέρω κέρδη στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα. Το δολάριο έχει διατηρηθεί σταθερό έναντι των περισσότερων νομισμάτων τις τελευταίες ημέρες, αν και έχει υποχωρήσει περίπου 8% φέτος.

Με μια μείωση του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της μονάδας στη συνάντηση της Fed στις 16-17 Σεπτεμβρίου να θεωρείται σχεδόν «δεδομένη», οι επενδυτές θα εξετάσουν τα στοιχεία που θα δημοσιευθούν σήμερα για να διαμορφώσουν τις απόψεις τους για το πώς η κεντρική τράπεζα θα προσεγγίσει τη νομισματική πολιτική τους επόμενους μήνες. Λαμβάνοντας υπόψην ότι οι προσδοκίες για μια οικονομία που «παγώνει» αργά έχουν κυριαρχήσει στο «αφήγημα» της αμερικανικής οικονομίας τις τελευταίες εβδομάδες, ένας ισχυρότερος από τον αναμενόμενο αριθμός θα μπορούσε να εκπλήξει τις αγορές και να δικαιολογήσει μια πρόσφατη πτωτική μετατόπιση μεταξύ ορισμένων επενδυτών.

«Ο πήχης είναι χαμηλός για να μειώσει η Fed τα επιτόκια», δήλωσε ο Jack McIntyre, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Brandywine Global Investment Management. Αλλά με την αγορά να αναμένει ήδη μια σειρά από μειώσεις τους επόμενους μήνες, «ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι εάν λάβουμε μια ισχυρή έκθεση, οι αποδόσεις θα κινηθούν υψηλότερα».

Η έκθεση απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας για τον Αύγουστο αναμένεται να επιβεβαιώσει την επιβράδυνση των προσλήψεων που υποδηλώνουν τα στοιχεία αυτής της εβδομάδας. Μια έρευνα του Bloomberg έδειξε ότι οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι οι μισθοδοσίες εκτός γεωργίας θα έχουν αυξηθεί κατά 75.000 τον Αύγουστο, με το ποσοστό ανεργίας να αναμένεται να αυξηθεί στο 4,3% – το υψηλότερο επίπεδο από το 2021.

Τα συμβόλαια που χρησιμοποιούνται για να στοιχηματίσουν στις κινήσεις πολιτικής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ προεξοφλούν ουσιαστικά μια πιθανότητα 100% για μείωση του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της μονάδας αργότερα αυτόν τον μήνα. Σχεδόν πέντε μειώσεις κατά ένα τέταρτο της μονάδας από την Fed αναμένονται μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, μειώνοντας το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων σε περίπου 3% από ένα τρέχον εύρος 4,25% έως 4,5%.

Αυτές οι προοπτικές έχουν ωθήσει τις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις χαμηλότερα, ακόμη και καθώς οι δημοσιονομικές ανησυχίες αύξησαν εκείνες των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Δημοσίου. Η απόδοση του διετούς ομολόγου, η πιο ευαίσθητη στις αλλαγές πολιτικής της Fed, διαπραγματεύεται γύρω στο 3,6%, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Η Κάθριν Καμίνσκι, επικεφαλής στρατηγικής και διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στον Όμιλο AlphaSimplex, λέει ότι το ράλι στα κρατικά ομόλογα μπορεί να παραταθεί εάν τα στοιχεία για την απασχόληση είναι πολύ χαμηλά. Ωστόσο, οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις θα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα που προκύπτει από τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – συμπεριλαμβανομένου του ερωτήματος εάν τα δικαστήρια θα περιορίσουν τις δασμολογικές πολιτικές και πώς οι εισφορές θα επηρεάσουν τον πληθωρισμό.

«Ένας χαμηλός αριθμός πιθανότατα δεν θα είναι ένα σημάδι για όλες τις λήξεις των κρατικών ομολόγων», δήλωσε ο Καμίνσκι.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι traders έχουν στοιχηματίσει πολλά σε υψηλότερες αποδόσεις: Η έρευνα πελατών του κρατικού ομολόγου της JPMorgan έδειξε ότι τα short στοιχήματα έναντι των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο την εβδομάδα έως τις 2 Σεπτεμβρίου, σε μια από τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες μετατοπίσεις τοποθέτησης τα τελευταία πέντε χρόνια.

Σε γενικές γραμμές, η τιμολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης δείχνει ότι οι αγορές είναι έτοιμες για μεγαλύτερες από το συνηθισμένο κινήσεις την Παρασκευή: Μια κίνηση 10 μονάδων βάσης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση είναι το νεκρό σημείο για τα συμβόλαια που λήγουν στο κλείσιμο της Παρασκευής, σε σύγκριση με επτά μονάδες βάσης πριν από την έκθεση του περασμένου μήνα.

Στοιχήματα σε Δολάριο

Μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη έκθεση απασχόλησης θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει το δολάριο ΗΠΑ, δήλωσαν οι συμμετέχοντες στην αγορά.

Τα πτωτικά στοιχήματα έναντι του νομίσματος διαμορφώθηκαν σε περίπου 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα έως τις 26 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Εμπορευμάτων Μελλοντικής Εκπλήρωσης που συγκέντρωσε το Bloomberg και δείχνουν την τοποθέτηση μεταξύ των hedge funds και άλλων κερδοσκοπικών επενδυτών.

«Η αγορά οδεύει προς την πτωτική πορεία του δολαρίου στην έκθεση», δήλωσε ο Aroop Chatterjee, στρατηγικός αναλυτής στην Wells Fargo. «Εάν τα δεδομένα δείχνουν μικρότερη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Fed για το υπόλοιπο του έτους, τότε αυτό θα ενισχύσει το δολάριο».