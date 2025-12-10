Συμβαίνει τώρα:
Σε πιο «επιθετικά» εμπορικά μέτρα ωθεί η Κίνα την ΕΕ λέει το το ευρωπαϊκό εμπορικό επιμελητήριο

Kατά τους πρώτους 11 μήνες της χρονιάς οι εξαγωγές της Κίνας ξεπέρασαν τις εισαγωγές της κατά περισσότερα από 1 τρισ. δολάρια ένα ποσό πρωτοφανές, που αναδεικνύει το μέγεθος του εμπορικού πλεονάσματος της χώρας
Το μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας με την Ευρώπη και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένες επιχειρήσεις στη χώρα ωθούν τις Βρυξέλλες να υιοθετήσουν πιο «επιθετικές» πολιτικές, προειδοποίησε σήμερα (10.12.25) το Εμπορικό Επιμελητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην Κίνα, σε κλίμα αβεβαιότητας που οφείλεται στις εντάσεις ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, κατά τους πρώτους 11 μήνες της χρονιάς οι εξαγωγές της Κίνας ξεπέρασαν τις εισαγωγές της κατά περισσότερα από 1 τρισ. δολάρια – ένα ποσό πρωτοφανές, που αναδεικνύει το μέγεθος του εμπορικού πλεονάσματος της χώρας. Σημαντικό μέρος αυτού του εμπορικού πλεονάσματος προέρχεται από εξαγωγές προς την ΕΕ, η οποία κατέγραψε πέρυσι με την Κίνα εμπορικό έλλειμμα άνω των 350 δισ. δολαρίων.

Το Πεκίνο «συνεχίζει να εξάγει προς την ΕΕ όλο και σημαντικότερες ποσότητες εμπορευμάτων, εν μέρει για να αντισταθμίσει την αδυναμία της εσωτερικής ζήτησης σε σχέση με την αύξηση της προσφοράς», εξηγεί στην έκθεσή του το Εμπορικό Επιμελητήριο της ΕΕ.

Το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι η Κίνα «δεν καταφέρνει να ανταποκριθεί στις μακροχρόνιες ανησυχίες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σχετικά με το εμπορικό της περιβάλλον». Σύμφωνα με την έκθεση, η κατάσταση αυτή «ωθεί την ΕΕ να υιοθετήσει μια πιο επιθετική προσέγγιση απ’ ό,τι σήμερα».

Την Κυριακή (7.12.25), ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε το Πεκίνο για ισχυρά ευρωπαϊκά μέτρα, όπως τελωνειακούς δασμούς, εάν δεν αντιμετωπιστεί η εμπορική ανισορροπία.

Μια έρευνα του Επιμελητηρίου δείχνει ότι περίπου μία στις τρεις ευρωπαϊκές εταιρείες εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει τον εφοδιασμό της εκτός Κίνας, εξαιτίας των νέων περιορισμών στις εξαγωγές. Μεταξύ αυτών είναι και η υποχρέωση έκδοσης άδειας για την εξαγωγή σπάνιων γαιών, κρίσιμων για την κατασκευή οχημάτων και αμυντικού εξοπλισμού.

Το Πεκίνο υποστηρίζει ότι τα μέτρα αφορούν την εθνική ασφάλεια, ωστόσο θεωρούνται αντίμετρα στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ. «Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα γίνουμε ακουσίως παράπλευρα θύματα», δήλωσε ο Γενς Έσκελουντ, πρόεδρος του Επιμελητηρίου της ΕΕ στην Κίνα, προσθέτοντας ότι πλέον η διαμάχη δεν αφορά μόνο το εμπόριο, αλλά και την ασφάλεια. Για τον ίδιο, «δεν πρόκειται μόνο για εμπορικές διενέξεις, αυτό αφορά πλέον την ασφάλεια και είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση».

