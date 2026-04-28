Σε υψηλά τετραετίας ενέργεια και τρόφιμα, προειδοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα

Οι τιμές των βασικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να αυξηθούν φέτος στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να διαταράσσει την προμήθεια βασικών βιομηχανικών πρώτων υλών, όπως το πετρέλαιο και τα μέταλλα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Ο δείκτης τιμών των βασικών προϊόντων της Παγκόσμιας Τράπεζας αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 16% φέτος, ανέφερε στην τελευταία έκθεσή της για τις προοπτικές των αγορών βασικών εμπορευμάτων (Commodity Markets Outlook) σήμερα Τρίτη (28.4.2026). Αυτό θα σηματοδοτούσε την πρώτη ετήσια αύξηση από τότε που η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τάραξε τις αγορές ενέργειας και πυροδότησε τον παγκόσμιο πληθωρισμό.

Οι τιμές της ενέργειας και των λιπασμάτων έχουν εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, το οποίο αντιπροσώπευε περίπου το 1/3 του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου αργού πετρελαίου πριν από τη σύγκρουση, προκάλεσε ιστορικό σοκ στις αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων, τονίζει η Τράπεζα.

«Ο πόλεμος πλήττει την παγκόσμια οικονομία σε διαδοχικά κύματα: πρώτα μέσω των υψηλότερων τιμών ενέργειας, στη συνέχεια μέσω των υψηλότερων τιμών τροφίμων και, τέλος, μέσω του υψηλότερου πληθωρισμού», δήλωσε ο Indermit Gill, επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ο δείκτης τιμών ενέργειας της Παγκόσμιας Τράπεζας αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 24% φέτος, σύμφωνα με μια βασική πρόβλεψη στην οποία οι «πιο σοβαρές» διαταραχές στην προσφορά θα λήξουν τον Μάιο. Εν τω μεταξύ, η μέση τιμή του αργού πετρελαίου Brent εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 86 δολάρια το βαρέλι φέτος, μια ανοδική αναθεώρηση από την εκτίμηση των 60 δολαρίων το βαρέλι που είχε γίνει τον Ιανουάριο.

Οι αγορές φυσικού αερίου και λιπασμάτων έχουν επίσης σημειώσει απότομες αυξήσεις τιμών λόγω της σύγκρουσης. Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι το κόστος των λιπασμάτων θα αυξηθεί κατά 31% φέτος, γεγονός που αποτελεί κίνδυνο για τα εισοδήματα των αγροτών και τις μελλοντικές αποδόσεις των καλλιεργειών.

Αυτό θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος τροφίμων και να αυξήσει την επισιτιστική ανασφάλεια. Το κλείσιμο του στενού έχει αποκόψει βασικές διαδρομές για αρκετές οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγόμενα τρόφιμα, ενώ τα υψηλότερα κόστη καυσίμων και μεταφορικών ωθούν προς τα πάνω τις τιμές άλλων βασικών αγαθών. Εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, «θα μπορούσε να οδηγήσει έως και 45 εκατομμύρια επιπλέον άτομα σε κατάσταση οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας φέτος», ανέφερε η Παγκόσμια Τράπεζα.

«Οι φτωχότεροι άνθρωποι, οι οποίοι δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε τρόφιμα και καύσιμα, θα πληγούν περισσότερο», δήλωσε ο Gill. «Όλα αυτά μας υπενθυμίζουν μια σκληρή αλήθεια: ο πόλεμος είναι η αντίστροφη πορεία της ανάπτυξης.»