Σήμερα το πρώτο Eurogroup με πρόεδρο τον Κυριάκο Πιερρακάκη εν μέσω νέου «τυφώνα» δασμών και αναταραχής στη Γροιλανδία

Με μια εξέλιξη που αναδιατάσσει τις προτεραιότητες της ατζέντας, πραγματοποιείται σήμερα, 19.01.2026, η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς η Ουάσιγκτον έφερε αιφνιδίως στο προσκήνιο απειλές για κλιμάκωση δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες, σε άμεση σύνδεση με τη διαμάχη για τη Γροιλανδία.

Η μετατόπιση αυτή αλλάζει το κλίμα των συζητήσεων στη συνάντηση του Eurogroup, ακόμη κι αν το θέμα δεν συμπεριλαμβανόταν στην ημερήσια διάταξη των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ρίχνοντας έτσι «στα βαθιά» τον Κυριάκο Πιερρακάκη με το «καλημέρα» των νέων του ευθυνών.

Η νέα εξελισσόμενη διατλαντική ένταση οδήγησε την Κυριακή 18.01.2026, σε έκτακτη σύγκληση στις Βρυξέλλες για συντονισμό της ευρωπαϊκής αντίδρασης σε επίπεδο πρέσβεων ΕΕ, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί κοινή γραμμή προτού παρθούν αποφάσεις οικονομικής πολιτικής. Η κινητοποίηση ακολούθησε τις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο 17.01.2026, ότι θα επιβληθούν πρόσθετοι δασμοί 10% από 01.02.2026 σε εισαγωγές από Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, με προειδοποίηση ότι το ποσοστό θα αυξηθεί στο 25% από 01.06.2026 αν δεν υπάρξει συμφωνία που να ικανοποιεί την αμερικανική πλευρά, η οποία συνδέει ρητά το θέμα με την επιδίωξη να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Το θέμα πήρε αμέσως διαστάσεις καθώς σε κοινή δήλωσή τους στις 17.01.2026, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έθεσαν ως αδιαπραγμάτευτες αρχές την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία, δηλώνοντας πλήρη αλληλεγγύη προς τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας. Στην ίδια δήλωση προειδοποίησαν ότι οι δασμοί υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και εγκυμονούν κίνδυνο «επικίνδυνης καθοδικής σπείρας», στέλνοντας μήνυμα ότι η ΕΕ θέλει να αποφευχθεί κλιμάκωση, αλλά δεν δέχεται να τεθεί υπό πίεση η ευρωπαϊκή κυριαρχία.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι επιμέρους, «εθνικές» αντιδράσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Στην Ολλανδία, αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος χαρακτήρισε την απειλή των δασμών «εκβιασμό» και απέρριψε τη σύνδεση της εμπορικής πολιτικής με τη διπλωματία γύρω από το νησί, ενώ από τη γερμανική βιομηχανία διατυπώθηκαν δημόσιες αντιδράσεις για τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο εμπορικός εκπρόσωπος Τζέιμσον Γκριρ πρότεινε στην ΕΕ να διαχωρίσει το επεισόδιο της Γροιλανδίας από τις ευρύτερες διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι είναι ευρωπαϊκή επιλογή αν θα τα εντάξει στο ίδιο πακέτο.

Το πρώτο Eurogroup του Κυριάκου Πιερρακάκη με άλλους όρους από τους αναμενόμενους

Ο ορυμαγδός εξελίξεων εντός του Σαββατοκύριακου διαμορφώνει νέους όρους που μπορεί να επηρεάσουν τις προτεραιότητες του σημερινού Eurogroup και το κλίμα των συζητήσεων, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να είναι εκείνος ο οποίος, πλέον, δίνει τον τόνο των συζητήσεων.

Η νέα οικονομική απειλή από τις ΗΠΑ αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις των υπουργών αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες, τόσο στο Eurogroup όσο και στο Ecofin της Τρίτης, καθώς αφορά την εξωστρέφεια της ευρωζώνης, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και το κόστος για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διατλαντικά.

Σε ό,τι αφορά το επίσημο και ανακοινωθέν σκέλος της ατζέντας, το Eurogroup θα ασχοληθεί με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ και θα ενημερωθεί για την πορεία της αλλαγής νομίσματος, με τη Σόφια, την Κομισιόν και την ΕΚΤ να παρουσιάζουν την εικόνα από τις πρώτες εβδομάδες της κυκλοφορίας του νέου νομίσματος και τη μετάβαση στις συναλλαγές.

Στο ίδιο τραπέζι θα συζητηθούν οι Συστάσεις της Ευρωζώνης για το 2026, δηλαδή οι προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής και συντονισμού, ενώ θα υπάρξει και ενημέρωση από τις πιο πρόσφατες συναντήσεις της G7, όπου η προεδρία του Eurogroup εκπροσωπεί την ευρωζώνη.

Θεσμικής σημασίας είναι και η διαδικασία επιλογής νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς στα τέλη Μαΐου λήγει η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος. Η προεδρία του Eurogroup έχει ανακοινώσει ότι κατατέθηκαν έξι υποψηφιότητες, του Μάριο Σεντένο από την Πορτογαλία, του Μάρτινς Κάζακς από τη Λετονία, του Μάντις Μούλερ από την Εσθονία, του Όλι Ρεν από τη Φινλανδία, του Ριμάντας Σάντζιους από τη Λιθουανία και του Μπόρις Βούιτσιτς από την Κροατία, με το Eurogroup να συζητά τον κατάλογο ενόψει της σύστασης που θα καταλήξει στη συνέχεια στο Συμβούλιο.

Ωστόσο, το παρασκήνιο, δείχνει ότι το ζήτημα της Γροιλανδίας και των δασμών αγγίζει και άλλες πλευρές της ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, εξετάζεται το ενδεχόμενο αναβολής ή «παγώματος» κινήσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή εμπορικών ρυθμίσεων με τις ΗΠΑ, με το επιχείρημα ότι δεν μπορεί να λειτουργεί ομαλά η ΕΕ όταν η αμερικανική πλευρά προαναγγέλλει νέες επιβαρύνσεις που συνδέονται με πολιτικές πιέσεις.