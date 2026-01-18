Οι δασμοί Τραμπ, λόγω Γροιλανδίας, υπονομεύουν την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Νέα ρίσκα για το Eurogroup

Οι δασμοί που ανακοίνωσε χθες (17.1.2026) ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ για ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν τη Δανία απέναντι στην επιδίωξή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, υπονομεύουν τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ -λίγο καιρό μετά την εμπορική συμφωνία του περασμένου έτους- και φέρνουν πονοκέφαλο στους υπουργούς οικονομικών του ευρωπαϊκού μπλοκ, ενόψει και της συνεδρίασης του Eurogroup.

Αν και το θέμα των νέων δασμών σε 8 ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι προς το παρόν στην επίσημη ατζέντα, θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων στο περιθώριο του Eurogroup που συνεδριάζει αύριο Δευτέρα (19.1.2026), για πρώτη φορά υπό την προεδρία του Έλληνα ΥΠΟΙΚ Κυριάκου Πιερρακάκη. Η ατζέντα της πρώτης συνάντησης των μελών του Eurogroup για το νέο έτος, και πρώτη του Κυριάκου Πιερρακάκη ως νέος πρόεδρος, έχει στο επίκεντρο την διεύρυνση της ευρωζώνης και την ενημέρωση για την αλλαγή νομίσματος στη Βουλγαρία αλλά οι εξελίξεις στο μέτωπο του εμπορικού πολέμου εισάγουν νέα ζητήματα και αβεβαιότητες.

Εξάλλου, έχει ήδη προγραμματιστεί για το απόγευμα σήμερα, έκτακτη συνεδρίαση των πρέσβεων των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα των νέων δασμών Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν περάσει μόνο λίγοι μήνες από την οριστικοποίηση συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σε συνέχεια του μπαράζ δασμών που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ορκωμοσία του, στις αρχές του περασμένου έτους. Στα τέλη Ιουλίου του 2025 συμφωνήθηκε ένα πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας με βασικό δασμό 15% για πολλά ευρωπαϊκά προϊόντα ενώ από την πλευρά της η ΕΕ δεσμεύτηκε σε αγορές ενεργειακών προϊόντων 750 δισ. δολ. και επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Το «νέο επεισόδιο» με δασμούς έως 25%

Χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ένα «νέο επεισόδιο» περί δασμών ανακοίνωσε την επιβολή δασμού 10% σε ευρωπαϊκές χώρες που τάσσονται στο πλευρό της Δανίας, όσο απειλείται από την επιδίωξη των ΗΠΑ για απόκτηση της Γροιλανδίας. Επιπλέον, σε ανάρτησή του είπε ότι θα επιβάλει τον δασμό από 1η Φεβρουαρίου και θα τον αυξήσει στο 25% τον Ιούνιο εκτός εάν επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη αγορά του νησιού. Οι δασμοί αφορούν τις χώρες: Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία.

Ακολούθησε απάντηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μέσω μηνύματος στο Χ: «Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας… η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Είναι απαραίτητα για την Ευρώπη και για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Έχουμε επανειλημμένα υπογραμμίσει το κοινό μας διατλαντικό ενδιαφέρον για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική, μεταξύ άλλων μέσω του ΝΑΤΟ. Η προ-συντονισμένη άσκηση της Δανίας, που διεξάγεται με συμμάχους, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν».

Ο διάλογος παραμένει απαραίτητος, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. τονίζοντας ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και δεσμευμένη στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μιλώντας μετά την υπογραφή της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας Mercosur, μεταξύ της ΕΕ και χωρών της Νότιας Αμερικής στην Παραγουάη, επέκρινε τις τακτικές Τραμπ ως απειλή για την ευημερία, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «πρέπει να ανοίγουμε τις αγορές, όχι να τις κλείνουμε. Πρέπει να δημιουργούμε ζώνες οικονομικής ολοκλήρωσης, όχι να αυξάνουμε τους δασμούς».