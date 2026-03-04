Τα καύσιμα τελειώνουν στην Κούβα και ο τουρισμός καταρρέει – Αναστέλλουν πτήσεις Air France και Air Canada

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να διακόψει τις εισαγωγές πετρελαίου από το εξωτερικό στην Κούβα καταστρέφει την τουριστική βιομηχανία, μια βασική πηγή εισοδήματος για μια κυβέρνηση που δοκιμάζει τα όριά της.

Αεροπορικές εταιρείες όπως η Air Canada και η Air France ανέστειλαν τις πτήσεις τους από και προς την Κούβα λόγω έλλειψης καυσίμων, αποτέλεσμα της διαταραχής στον εφοδιασμό της χώρας με πετρέλαιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Air France θα αναστείλει τις πτήσεις της προς την Αβάνα από τα τέλη Μαρτίου έως τουλάχιστον τα μέσα Ιουνίου λόγω της έλλειψης καυσίμων στο νησί.

«Λόγω της έλλειψης καυσίμων στο νησί της Κούβας και των επιπτώσεών της στην οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, οι πτήσεις της αεροπορικής εταιρείας μεταξύ Παρισιού – αεροδρόμιο Charles de Gaulle – και Αβάνας θα ανασταλούν προσωρινά από την Κυριακή 29 Μαρτίου», ανέφερε σχεδική ανακοίνωση σημειώνοντας ότι η υπηρεσία πρόκειται να επανέλθει από τις 15 Ιουνίου.

Η Air France δήλωσε ότι στους επηρεαζόμενους πελάτες θα προσφερθεί εκ νέου κράτηση, κουπόνι ή πλήρης επιστροφή χρημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία του Καναδά δήλωσε ότι αναστέλλει τις πτήσεις προς την Κούβα λόγω έλλειψης καυσίμων αεροπορίας στο νησί – μια κίνηση που έρχεται εν μέσω της πίεσης των ΗΠΑ στις προμήθειες πετρελαίου της χώρας, η οποία έχει επίσης αναγκάσει την Αβάνα να περιορίσει τις υπηρεσίες υγείας, μεταφορών και εκπαίδευσης.

Η Air Canada δήλωσε ότι σταμάτησε τις πτήσεις προς την Κούβα τη Δευτέρα, αλλά θα εξακολουθήσει να πραγματοποιεί ταξίδια με πλοίο «ferry flights» για να παραλάβει περίπου 3.000 πελάτες της στη χώρα και να τους επιστρέψει στην πατρίδα τους, ενώ ορισμένες άλλες αεροπορικές εταιρείες δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να πετούν προς τη χώρα της Καραϊβικής, αλλά θα επανεξετάσουν την εφοδιαστική τους αλυσίδα.

«Για τις υπόλοιπες πτήσεις, η Air Canada θα εισάγει επιπλέον καύσιμα και θα κάνει τεχνικές στάσεις, όπως απαιτείται, για ανεφοδιασμό στο ταξίδι της επιστροφής, εάν χρειαστεί», ανακοίνωσε η Air Canada, η οποία εκτελεί κατά μέσο όρο 16 εβδομαδιαίες πτήσεις προς την Κούβα.

Οι ισπανικές αεροπορικές εταιρείες Iberia και Air Europa δήλωσαν ότι οι υπηρεσίες τους προς το νησί θα συνεχιστούν αλλά οι πτήσεις από τη Μαδρίτη προς την Αβάνα θα πρέπει να προσγειώνονται στη Δομινικανή Δημοκρατία για ανεφοδιασμό. Εν τω μεταξύ, οι American Airlines, Delta Air Lines και Aeromexico δήλωσαν στο CNN ότι θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

Την Κυριακή, η Κούβα προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες ότι τα καύσιμα αεροπλοΐας δεν θα είναι διαθέσιμα από τις 10 Φεβρουαρίου έως τις 11 Μαρτίου.

Ας σημειωθεί ότι το 2025 η Κούβα υποδέχτηκε περισσότερους από 754.000 επισκέπτες από τον Καναδά, περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κούβας. Η χώρα ανέφερε επίσης περισσότερους από 110.000 επισκέπτες από τις ΗΠΑ, πάνω από 56.000 από το Μεξικό και 46.000 από την Ισπανία.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ επέβαλαν τον Ιανουάριο ένα de facto ενεργειακό εμπάργκο στην Κούβα, αφού οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουάσινγκτον συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας, βασικό προμηθευτή πετρελαίου στο νησί της Καραϊβικής.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αργότερα αυστηροποίησε τον ενεργειακό αποκλεισμό απειλώντας το Μεξικό, έναν άλλο σημαντικό προμηθευτή, με υψηλούς δασμούς εάν εξήγαγε πετρέλαιο στην Κούβα.