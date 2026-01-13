Τραμπ: Δασμοί 25% για όσους συναλλάσσονται με το Ιράν – Το «βλέμμα» στο Πεκίνο

Σε τροχιά έντασης μπαίνουν εκ νέου οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας, καθώς η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% σε χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν φέρνει το Πεκίνο στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να αναζωπυρώσει τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ – Κίνας, με το Ιράν να λειτουργεί ως αφορμή και το Πεκίνο να μπαίνει στο στόχαστρο λόγω του ρόλου του ως βασικού αγοραστή ιρανικού πετρελαίου.

Ιράν: To παλιό «αγκάθι» στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

Το Ιράν αποτέλεσε σημείο έντονης τριβής ήδη από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, όταν οι ΗΠΑ αυστηροποίησαν τις κυρώσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας και έβαλαν στο στόχαστρο κινεζικές εταιρείες – όπως η Huawei – για συναλλαγές και πωλήσεις τεχνολογίας στην Τεχεράνη.

Η υπόθεση της Huawei, και ειδικότερα η σύλληψη στελέχους της στον Καναδά κατόπιν αιτήματος της Ουάσινγκτον, είχε τότε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από το Πεκίνο, επιβαρύνοντας τις διμερείς σχέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δασμοί πάνω από 70% στο τραπέζι

Σύμφωνα με το Reuters, εάν προστεθεί ένας νέος δασμός 25%, οι συνολικοί δασμοί στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το 70%, επίπεδο υψηλότερο ακόμη και από το 57,5% που ίσχυε πριν από τη συμφωνία των δύο πλευρών τον Οκτώβριο για την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου.

Παρότι ο Τραμπ δεν κατονόμασε συγκεκριμένες χώρες, αναλυτές που μίλησαν στο Reuters εκτιμούν ότι η απειλή αφορά κυρίως την Κίνα, αν και παραμένει ασαφές αν και με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί στην πράξη.

Πετρέλαιο, εμπόριο και «σκιώδεις» συναλλαγές

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η Κίνα έχει περιορίσει σημαντικά τις εισαγωγές ιρανικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια, με τις αγορές να μειώνονται στα 2,9 δισ. δολάρια τους πρώτους 11 μήνες του περασμένου έτους, από 21 δισ. δολάρια το 2018.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, περίπου το 80% του ιρανικού πετρελαίου που κατευθύνεται προς την Κίνα φέρεται να διακινείται μέσω μικρών, ανεξάρτητων διυλιστηρίων, με συναλλαγές εκτός επίσημων βιβλίων ώστε να παρακάμπτονται οι αμερικανικές κυρώσεις. Οι μεγάλες κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες της Κίνας έχουν σταματήσει κάθε άμεση συναλλαγή με το Ιράν από το 2022, σύμφωνα με το Reuters.

Τι απαντάει το Πεκίνο

Ερωτηθέν για τις δηλώσεις Τραμπ, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι «δεν υπάρχουν νικητές σε έναν δασμολογικό πόλεμο» και ότι η Κίνα θα «διαφυλάξει αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της», σύμφωνα με το Reuters.

Αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το αν ο Τραμπ θα προχωρήσει τελικά στην υλοποίηση των απειλών του, ειδικά ενόψει της αναμενόμενης επίσκεψής του στο Πεκίνο και της πιθανής ανακοίνωσης μιας ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας με τον Σι Τζινπίνγκ.