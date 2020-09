Για δεύτερη συνεχή χρονιά το Public ξεχώρισε ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές στην πρώτη φάση των World Retail Awards, του διεθνούς θεσμού που επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές στο λιανεμπόριο παγκοσμίως. Βρέθηκε ανάμεσα στους φιναλίστ σε δύο κατηγορίες Retail Transformation and Reinvention & Retail Employer Initiative of the Year.

Η διάκριση του Public αφορά σε δράσεις του 2019 και είναι διπλή, καθώς συγκαταλέγεται στους φιναλίστ των κατηγοριών Retail Transformation and Reinvention & Retail Employer Initiative για τη συμφωνία της Public με τη MediaMarkt, αλλά και για την επιτυχημένη πρωτοβουλία “Public – My Idea” που δίνει στους ανθρώπους της εταιρίας την ευκαιρία να ακουστούν οι ιδέες τους.

Το Public διεκδικεί τη διεθνή πρωτιά στις εξής κατηγορίες:

-Public – Media Markt: Retail Transformation and Reinvention, για τη δημιουργία μιας καινοτόμου και ολοκληρωμένης αγοραστικής εμπειρίας, με επίκεντρο τις ανάγκες του πελάτη

Το Public, ο μεγαλύτερος ecommerce retailer, εξελίσσει συνέχεια το επιχειρησιακό του μοντέλο με γνώμονα τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αγοραστικής εμπειρίας που απαντά στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Προς αυτή την κατεύθυνση, στα τέλη του 2019 προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την Media Markt, η οποία οδήγησε στη δημιουργία του μεγαλύτερου omnichannel retailer στην ελληνική αγορά. Έχοντας τη #1 θέση στο ecommerce, ισχυρή omnichannel στρατηγική, το μεγαλύτερο Marketplace στην Ελλάδα και δύο πολύ δυνατά συμπληρωματικά brands, Public και Media Markt, η νέα εταιρεία συνεχίζει να καινοτομεί, επενδύοντας συστηματικά στην εξέλιξή της για τους πελάτες της.

-Retail Employer Initiative of the Year, για την επιτυχημένη πλατφόρμα “Public – My Idea” που δίνει στους ανθρώπους του Public την ευκαιρία να ακουστούν οι ιδέες τους

Το “Public-My Idea” είναι η πλατφόρμα εσωτερικής επικοινωνίας που αναπτύχθηκε από το Public το 2018. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό online εργαλείο, που επιτρέπει στην εταιρεία να ακούει τη φωνή όλων των εργαζομένων όπου και αν αυτοί εργάζονται. Η καινοτόμα πλατφόρμα διευκολύνει την κατάθεση ιδεών εσωτερικά, ανεξαρτήτως ρόλου και ιεραρχίας, και την αξιοποίησή τους από τον οργανισμό. Το 2019 κατατέθηκαν 120 ιδέες και οι 5 που προκρίθηκαν βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης.

Το Public θα διαγωνιστεί στον τελικό της διοργάνωσης μαζί με τους μεγαλύτερους retailers στον κόσμο από την Κίνα, τη Ρωσία, τις Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη Σαουδική Αραβία.

Οι νικητές των World Retail Awards θα ανακοινωθούν στις 17 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια του World Retail Congress, που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά ψηφιακά από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου.