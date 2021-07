Οι υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. (Ecofin) έδωσαν το «πράσινο φως» στα επενδυτικά σχέδια των 12 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Το «Ελλάδα 2.0» εγκρίθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ιστορική μέρα.

Με την έγκριση του «Ελλάδα 2.0» από το Ecofin, ανοίγει ο δρόμος για τις πρώτες καταβολές χορηγήσεων και δανείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση της ανάκαμψης από την κρίση του κορονοϊού.

Εκτός από την Ελλάδα, οι υπουργοί στις Βρυξέλλες έδωσαν το πράσινο φως για τα σχέδια της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Αυστρίας, του Βελγίου, της Δανίας, της Γερμανίας, της Λετονίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας και της Σλοβακίας. Πρόκειται για το πρώτο πακέτο εγκρίσεων εθνικών επενδυτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης που έχει καταστρώσει η ΕΕ.

«Ιστορική στιγμή» για την Ελλάδα χαρακτήρισε, σε μήνυμά του στο twitter, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την έγκριση του «Ελλάδα 2.0».

«Τώρα αρχίζει η σκληρή δουλειά καθώς επιταχύνουμε τα σχέδιά μας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στον βιώσιμο, ψηφιακό και χώρο υποδομών, οδηγώντας σε ένα λαμπρότερο μέλλον για όλους τους πολίτες μας» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Historic moment for Greece, as our National Recovery and Resilience Plan is approved. Now the hard work begins as we accelerate our plans creating jobs and growth in the sustainable, digital and infrastructure space, leading to a brighter future for all our citizens.