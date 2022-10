Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 10 ετών έφτασαν τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που αυξήθηκαν για τρίτη συνεχόμενη φορά.

Η ΕΚΤ, όπως αναμενόταν, αύξησε τα επιτόκιά της κατά 0,75%, όπως ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (27.10.2022).

Το Δ.Σ. της ΕΚΤ αποφάσισε να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης. Έτσι, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθούν σε 2%, 2,25% και 1,50% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 2 Νοεμβρίου 2022.

