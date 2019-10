Ελληνικό: Κατατέθηκαν οι δυο προσφορές για το Καζίνο

Το Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό διεκδικούν η HardRock International και η Mohegan Gaming & Entertainment που κατέθεσαν τις σχετικές προσφορές. Και οι δύο εταιρείες έχουν μιλήσει για επένδυση 1 δις. ευρώ, η οποία θα ολοκληρωθεί περίπου σε 2,5 με 3 χρόνια από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η κατασκευή.

Σήμερα θα εξεταστούν από την πενταμελή Επιτροπή του διαγωνισμού τα νομιμοποιητικά έγραφα των δύο προσφορών και τις επόμενες μέρες θα οριστεί αρχικά το άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς και στη συνέχεια της οικονομικής.

Ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ Βαγγέλης Καραγρηγορίου δήλωσε ότι η «σημερινή μέρα αποτελεί ορόσημο για την υλοποίηση της εμβληματικής επένδυσης στο Ελληνικό».

Ο ανάδοχος – επενδυτής για το IRC θα επιλεγεί έπειτα από αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, που αναφέρεται στο μέγεθος της επένδυσης και της οικονομικής, με βαρύτητα 40% και 60% αντίστοιχα. Η κατώτερη οικονομική προσφορά που μπορεί να κατατεθεί είναι 30 εκατ. ευρώ, ποσό που καταβάλλεται εφάπαξ με την παράδοση της άδειας καζίνο και ονομάζεται αρχικό τίμημα. Οι ενδιαφερόμενοι θα κριθούν και από ένα δεύτερο ποσό που θα καταβάλλεται ετησίως από το 3ο έως το 25ο έτος της 30ετούς περιόδου παραχώρησης της άδειας, για το οποίο δεν έχει οριστεί αρχικό τίμημα (είναι ανοιχτό). Το τμήμα του συνολικού ετήσιου τιμήματος που προτείνεται, από το 3ο έως και το 14ο έτος της περιόδου παραχώρησης δεν μπορεί να υπολείπεται του 50% του συνολικού ετήσιου τιμήματος.

Για την μίσθωση της έκτασης των 200 στρεμμάτων στο Ελληνικό θα συνάψουν συμφωνία με την Lamda Development. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ετήσιο τίμημα που θα καταβάλλεται στη Lamda θα είναι το 5% των ακαθαρίστων εσόδων με ένα κατώτερο ποσό της τάξεως των 15 εκατ. ευρώ.

Εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις ο ανάδοχος μπορεί να αναδειχθεί σε περίπου δύο μήνες.

Ποιοι είναι οι δυο διεκδικητές για το καζίνο στο Ελληνικό

Η Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) δραστηριοποιείται στη Βόρεια Αμερική (όπως στο Κονέκτικατ, το Nιου Τζέρσι, στην Ουάσινγκτον, την Πενσιλβάνια, τη Λουιζιάνα και στους καταρράκτες του Νιαγάρα στον Καναδά) και τη βόρεια Ασία. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει οκτώ προορισμούς παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα συγκροτήματα Mohegan Sun στο Uncasville, Connecticut και Niagara στον Καναδά. Τα επτά συγκροτήματα στη Βόρεια Αμερική προσελκύουν περίπου 20 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, διαθέτουν 3.400 πολυτελείς ξενοδοχειακές κλίνες, ενώ φιλοξενούν περισσότερα από 60 εμπορικά σήματα και άνω των 1.900 ζωντανών ψυχαγωγικών παραστάσεων κάθε χρόνο. Σε συνεργασία με την Paramount Pictures Corporation, προχωρά σε μια σημαντική επένδυση, ύψους 5 δισ. δολ., για την επόμενη 20ετία, για τη δημιουργία ενός θεματικού πάρκου με την επωνυμία Inspire Integrated Entertainment Resort που θα λειτουργεί στο διεθνές αεροδρόμιο «Incheon» της Νότιας Κορέας.

Με εγκαταστάσεις σε 75 χώρες και 259 τοποθεσίες που περιλαμβάνουν ιδιόκτητα/αδειοδοτημένα ή διαχειριζόμενα Ξενοδοχεία, Καζίνο, Rock Shops και Καφέ – η Hard Rock International (HRI) συγκαταλέγεται στις επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη αναγνώριση παγκοσμίως. Το 2019, η Hard Rock International τιμήθηκε με τα βραβεία America’s Best Large Employers και Top Employer for Women από το περιοδικό Forbes Magazine, καθώς επίσης κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία Upper Upscale ξενοδοχειακών αλυσίδων σε έρευνα της J.D. Power σχετικά με την ικανοποίηση πελατών σε ξενοδοχεία της Βόρειας Αμερικής. Οι προορισμοί της Hard Rock βρίσκονται στις πιο δημοφιλείς πόλεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι δύο πιο επιτυχημένες εγκαταστάσεις-ναυαρχίδες του στη Φλόριντα και το πρώτο Guitar Hotel στη Νότια Φλόριντα, όπου βρίσκεται και η έδρα του. Το brand ανήκει στη μητρική εταιρεία της Hard Rock International, τη Seminole Tribe of Florida.