Ανοδική πορεία καταγράφει η Ελληνική Βιομηχανία Ενδυμάτων (ΕΛΒΕ), η εταιρεία από την Καβάλα, που «έντυσε» το προσωπικό του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι και την Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, μητρική των βρεφικών πολυκαταστημάτων Λητώ και πλέον μία από τις δυναμικότερες εταιρείες του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Όπως αποδείχθηκε από την εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων εξαμήνου, οι επιλογές του προέδρου Τηλέμαχου Κιτσικόπουλου, να περιορίσει τη δραστηριότητά του στον τομέα της ένδυσης και να δώσει μεγαλύτερο βάρος στις ενεργειακές επενδύσεις αποδείχθηκαν σωστές.

Ό όμιλος ΕΛΒΕ το πρώτο εξάμηνο του 2020 παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 17,64%, οι οποίες ανήλθαν σε 15,45 εκατ. ευρώ. Επίσης παρουσίασε σημαντική αύξηση EBITDA κατά 53,17%, αύξηση προ φόρων κερδών κατά 42,68% και ισχυρή άνοδο κατά 61,70% των μετά φόρων κερδών.

Όσον αφορά τη μητρική εταιρεία, το πρώτο εξάμηνο του 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 106,62% στον κύκλο εργασιών, αύξηση 26,74% στα κέρδη προ φόρων και 32,85% στα κέρδη μετά φόρων, ενώ ισχυρή αύξηση κατά 79,2% είχαν και τα EBITDA.

ΕΛΒΕ: Η συνεργασία με το Μάκη Τσέλιο

Διαθέτοντας πολλά χρόνια εμπειρίας στη γυναικεία ένδυση, η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων αποτέλεσε την πρώτη εταιρεία του κλάδου της που μπήκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το 1995. Παρήγαγε επώνυμα ρούχα και λάνσαρε στην αγορά φίρμες που απέκτησαν φήμη όπως ARTE MAXIMA by Makis Tselios, OAKS by Liana Camba, My Way by Anja Seidl, Verdosa by Daphne Valente και OKS by Nicole Simard

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στην παραγωγή στολών εργασίας για μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους φορείς, όπως δυνάμεις ασφαλείας, αεροπορικές και μουσεία, ενώ ο Τ. Κιτσικόπουλος έχει αποσπάσει αναγνωρισμένα βραβεία για τις επιχειρηματικές του επιλογές.

Για αρκετά χρόνια, μέσω της εταιρείας Calin AΕ, αποτέλεσε τον εισαγωγέα των brands, Calzedonia και Intimissimi, ενώ στην πορεία, εκτός από την εξαγορά ποσοστού της εταιρείας Λητώ, απέκτησε συμμετοχή και σε εταιρεία του τομέα σκαφών αναψυχής, της Harmony Cruises.

Στην πορεία της, η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στην κατά παραγγελία προμήθεια ενδυμάτων επαγγελματικής εργασίας, συνάπτοντας σημαντικές συνεργασίες στον τομέα αυτό, με την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων “ΑΘΗΝΑ 2004” και το προσωπικό του μουσείου LOUVRE στη Γαλλία.

ΕΛΒΕ: Τα σχέδια για την ενέργεια

Από το 2011 η ΕΛΒΕ άρχισε να επενδύει δυναμικά στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και το 2012 προχωράει στην απόκτηση της εταιρείας ECOJOULE, ενώ το 2013, ο όμιλος πέτυχε οι πωλήσεις του να ξεπεράσουν τα 60,5 εκατ. ευρώ, απασχολώντας 487 άτομα. Από το 2015, ξεκίνησε δυναμικά να επενδύει στην ενέργεια, αποκτώντας καινούρια πάρκα ηλιακής ενέργειας, συνολικής ισχύος 5,2MW, σε διάφορα σημεία σε όλη την Ελλάδα. Την ίδια δε, χρονιά, κι ενώ αποκτούσε 2 πάρκα ηλιακής ενέργειας 500 KW στην Λάρισα, ταυτόχρονα σε συνεργασία με τα εργαστήρια νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ, προχωρούσε στην παραγωγή «έξυπνων» ρούχων (smart clothing). Η τελευταία μεγάλη επένδυση στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, πραγματοποιήθηκε το 2018, με την απόκτηση φ/β πάρκου 500 KW στον Ωρωπό.