Η σχετική διαδικασία έκδοσης του νέου 5ετούς ομολόγου ξεκίνησε σήμερα Τρίτη (29.01.2019) με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών από τις πέντε ξένες τράπεζες που έχουν αναλάβει το σχετικό έργο και αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι την έκδοση του ομολόγου έχουν αναλάβει οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley and Societe Generale SA.

Με το κλείσιμο του βιβλίου των προσφορών θα ανακοινωθεί το ακριβές ύψος του επιτοκίου καθώς και το ποσό που θ’ αντλήσει το Δημόσιο από την αγορά.

Πάντως με απόδοση που κυμαίνεται στο 3,7% με 3,8% διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά τα 5ετή ομόλογα της Βραζιλίας, Μεξικού και Αργεντινής. Όσον αφορά στην ευρωζώνη η Ιταλία για τα 5ετη ομόλογα της πληρώνει επιτόκιο 1,57%, η Πορτογαλία 0,46% και η Ισπανία 0,2%.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ