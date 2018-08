ESM: Η Ελλάδα ξανά στα πόδια της για πρώτη φορά μετά το 2010

Η Ελλάδα βγήκε επιτυχώς από το τελικό, τριετές πρόγραμμα στήριξης, το οποίο είχε συναφθεί τον Αύγουστο του 2015 προκειμένου η χώρα να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κρίσης κρατικού χρέους, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές της Δευτέρας ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM).

«Σήμερα μπορούμε με ασφάλεια να τερματίσουμε το πρόγραμμα του ΕΜΣ χωρίς ακολουθούντα προγράμματα, καθώς, για πρώτη φορά από τις αρχές του 2010, η Ελλάδα μπορεί να σταθεί ξανά στα πόδια της», τόνισε ο Μάριο Σεντένο, πρόεδρος του Eurogroup.

Άλλα 24,1 δισεκ. ευρώ που ήταν διαθέσιμα στην ελληνική κυβέρνηση εντός των ορίων του προγράμματος στήριξης δεν χρειάστηκε να εκταμιευθούν

«Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στην εξαιρετική προσπάθεια του Ελληνικού λαού, την καλή συνεργασία με τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση και την υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μέσω δανείων και ελάφρυνσης χρέους», πρόσθεσε ο Πορτογάλος αξιωματούχος.

«Ο τελικός στόχος του σχεδίου οικονομικής βοήθειας και των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα τα τελευταία οκτώ χρόνια ήταν η δημιουργία μιας νέας βάσης για υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη. Χρειάστηκε πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο, αλλά πιστεύω ότι είμαστε εκεί: Η οικονομία της Ελλάδας μεγεθύνεται ξανά, υπάρχει δημοσιονομικό και εμπορικό πλεόνασμα και η ανεργία μειώνεται σταθερά», κατέληξε ο Μ. Σεντένο.

Εκτός από τον Μάριο Σεντένο, την επιτυχή έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα χαιρέτισε και ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ. «Καθώς ο ESM και το ΕFSF είναι οι μεγαλύτεροι πιστωτές της Ελλάδας, κατέχοντας το 55% του συνολικού χρέους της ελληνικής κυβέρνησης, τα συμφέροντά μας ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα της Ελλάδας. Θέλουμε η Ελλάδα να είναι ένα ακόμη success story, να ευημερεί και να είναι μια χώρα που την εμπιστεύονται οι επενδυτές», υπογράμμισε ο Κ. Ρέγκλινγκ.

«Η Ελλάδα είναι η πέμπτη χώρα μετά από την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Κύπρο που βγαίνει από ένα πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) ή του ESM», τόνισε ο Ρέγκλινγκ. Που για άλλη μια φορά έθεσε και… όρους, για να μην ξεχνιόμαστε μάλλον. Η Ελλάδα, είπε, μπορεί να γίνει success story υπό την προϋπόθεση ότι θα χτίσει στην πρόοδο που επιτεύχθηκε με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Αναφερόμενος, τέλος στην επικείμενη ελάφρυνση του χρέους, ο Κ. Ρέγκλινγκ αναφέρει πως «σύντομα» ο ESM «θα παράσχει περαιτέρω στήριξη στην Ελλάδα, καθώς τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, που συμφωνήθηκαν σε πολιτικό επίπεδο από το Eurogroup τον Ιούνιο, θα ενσωματωθούν στις δανειακές συμφωνίες με την Ελλάδα και αναμένεται να εγκριθούν επισήμως από το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF αυτό το φθινόπωρο».

