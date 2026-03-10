Μακρο-οικονομία

Αναταράξεις στην αγορά ομολόγων – Στο 3,70% η απόδοση του ελληνικού 10ετούς

Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και η εμπλοκή του Ιράν έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια αγορά
iStock
iStock

Σε έντονο κλοιό πιέσεων βρίσκεται η αγορά κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε μαζικές πωλήσεις τίτλων, ωθώντας τις αποδόσεις στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου έτους.

Αναλυτικότερα, η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και η εμπλοκή του Ιράν έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια αγορά, επηρεάζοντας και τα ομόλογα. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για ένα νέο κύμα πληθωρισμού, γεγονός που περιπλέκει τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και μείωση των επιτοκίων.

Το γερμανικό 10ετές ομόλογο, που θεωρείται το ασφαλές καταφύγιο της Ευρώπης, επέστρεψε στα επίπεδα του 2025 με την απόδοση του να εκτοξεύται στο 2,92%. Στην εγχώρια αγορά η απόδοση του 10ετούς ομολόγου άγγιξε στο 3,70% από 3,58% που ήταν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Παράλληλα διευρύνθηκε το περιθώριο του (spread) έναντι του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου στο 0,83% από το 0,62%.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το αφήγημα των «χαμηλών επιτοκίων» δέχεται ισχυρό πλήγμα. Οι αγορές χρήματος τιμολογούν πλέον την πιθανότητα ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη να παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% για παρατεταμένο διάστημα, αναγκάζοντας την ΕΚΤ να διατηρήσει την περιοριστική της πολιτική ή, στο χειρότερο σενάριο, να εξετάσει εκ νέου αυξήσεις των επιτοκίων εντός του έτους.

Η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε στις 5 Μαρτίου 2026, ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τα δεδομένα χωρίς προκαθορισμένη στάση, αποφασίζοντας «συνεδρίαση με τη συνεδρίαση» ανάλογα με την επίδραση των ενεργειακών σοκ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
77
57
53
52
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Eurogroup για κόστος ενέργειας: Άνοιξε η συζήτηση για μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων – Τι δείχνει η εμπειρία από την «εργαλειοθήκη» του 2022
Η σύσκεψη των υπουργών Οικονομικών στο Eurogroup, η οποία προηγήθηκε της σημερινής συνάντησης του Ecofin, έθεσε τις βάσεις για την ανάληψη πρωτοβουλιών κατά της κρίσης
Συνεδρίαση του Eurogroup
Newsit logo
Newsit logo