Αναταράξεις στην αγορά ομολόγων – Στο 3,70% η απόδοση του ελληνικού 10ετούς

Σε έντονο κλοιό πιέσεων βρίσκεται η αγορά κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε μαζικές πωλήσεις τίτλων, ωθώντας τις αποδόσεις στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου έτους.

Αναλυτικότερα, η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και η εμπλοκή του Ιράν έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια αγορά, επηρεάζοντας και τα ομόλογα. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για ένα νέο κύμα πληθωρισμού, γεγονός που περιπλέκει τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και μείωση των επιτοκίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γερμανικό 10ετές ομόλογο, που θεωρείται το ασφαλές καταφύγιο της Ευρώπης, επέστρεψε στα επίπεδα του 2025 με την απόδοση του να εκτοξεύται στο 2,92%. Στην εγχώρια αγορά η απόδοση του 10ετούς ομολόγου άγγιξε στο 3,70% από 3,58% που ήταν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Παράλληλα διευρύνθηκε το περιθώριο του (spread) έναντι του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου στο 0,83% από το 0,62%.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το αφήγημα των «χαμηλών επιτοκίων» δέχεται ισχυρό πλήγμα. Οι αγορές χρήματος τιμολογούν πλέον την πιθανότητα ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη να παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% για παρατεταμένο διάστημα, αναγκάζοντας την ΕΚΤ να διατηρήσει την περιοριστική της πολιτική ή, στο χειρότερο σενάριο, να εξετάσει εκ νέου αυξήσεις των επιτοκίων εντός του έτους.

Η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε στις 5 Μαρτίου 2026, ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τα δεδομένα χωρίς προκαθορισμένη στάση, αποφασίζοντας «συνεδρίαση με τη συνεδρίαση» ανάλογα με την επίδραση των ενεργειακών σοκ.