Αντίστροφη μέτρηση για το «Equal Payment» στην εργασία – Υπόσχεται ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών

Η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θεσπίστηκε το 2023 ορίζει την ίση αμοιβή ανάμεσα στα δύο φύλα για εργασία ίσης αξίας.

Από την Ε.Ε. ξεκαθαρίζεται ότι η οδηγία για ίση αμοιβή μεταξύ φύλων πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 7 Ιουνίου 2026.

Πολλές γυναίκες στην Ευρώπη εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο σε σχέση με άντρες συναδέλφους τους. Η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται να προασπίσει:

Τον σεβασμό της αρχής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας

Την απαγόρευση κάθε άμεσης ή έμμεσης μισθολογικής διάκρισης λόγω φύλου

Την μισθολογική διαφάνεια και την επιβολή του δικαιώματος ίσης αμοιβής

Τι ισχύει τώρα

Στην Ελλάδα έχει ήδη θεσπιστεί και λειτουργεί το μέτρο της υποχρεωτικής ποσόστωσης 33% για τις γυναίκες στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών (αφορά εταιρείες με συγκεκριμένα κριτήρια), αλλά και ποσοστώσεις φύλου σε συλλογικά όργανα, ακόμα και στις υποψηφιότητες των βουλευτικών εκλογών.

Στην ΕΕ, οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο 11% λιγότερο ανά ώρα από τους άνδρες, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Σε βάθος 15ετίας το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί κατά 6%.

Σύμφωνα πάντα με την Eurostat, το ποσοστό της Ελλάδας για το μισθολογικό χάσμα ανέρχεται στο ποσοστό του 13,4% και πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στην κορυφή του μισθολογικού χάσματος με έμφυλα κριτήρια βρίσκεται η Εσθονία με ποσοστό 18,8%. Ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι: «Η Εσθονία θα προτιμούσε να πληρώσει πρόστιμο για να αναβάλει την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τη διαφάνεια των μισθών, παρά να αυξήσει το βάρος στις επιχειρήσεις».

Τι ορίζεται στην οδηγία

Η οδηγία αφορά εργαζόμενους και εργοδότες τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τα μέσα επίπεδα αμοιβής ανά φύλο, για κατηγορίες εργαζομένων που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας με αυτούς.

Επιπλέον, δεν θα εμποδίζονται να γνωστοποιούν τις αμοιβές τους όταν πρόκειται για την επιβολή της αρχής της ισότητας της αμοιβής.

Ταυτόχρονα, οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των γυναικών και ανδρών εργαζομένων. Ακόμα, δεν επιτρέπεται να ρωτούν αυτούς που αναζητούν εργασία σχετικά με την τρέχουσα ή την προηγούμενη αμοιβή τους και να αποκλείουν υποψήφιους εργαζόμενους, λόγω επικείμενης εγκυμοσύνης. Τέλος, οφείλουν να πληροφορούν σε ετήσια βάση όλους τους εργαζομένους τους για το δικαίωμά τους να ζητούν και να λαμβάνουν εγγράφως πληροφορίες σχετικά με το ατομικό επίπεδο αμοιβής τους και τα μέσα επίπεδα αμοιβής, ανά φύλο, για τους συναδέλφους που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι εντοπίσουν κάποια παράβαση μπορούν να προβούν σε δίωξη εις βάρος των εργοδοτών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα είναι υποχρεωμένοι να αποδεικνύουν ότι δεν έχουν προβεί σε διακρίσεις. Στην οδηγία ορίζονται και οι υποχρεώσεις του κράτους – μέλους σχετικά με τις κυρώσεις, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν πρόστιμα και να έχουν αποτελεσματικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Εφόσον η οδηγία δεν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο ενός κράτους – μέλους μέχρι τις 7 Ιουνίου, τότε αυτό θα βρεθεί αντιμέτωπο με πρόστιμο από την ΕΕ. Αυτό σημαίνει πως η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας έχουν λιγότερο από 2 μήνες μπροστά τους ώστε να επεξεργαστούν τη συγκεκριμένη οδηγία και να γίνει νόμος του κράτους το «equal payment».