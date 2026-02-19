Μακρο-οικονομία

Αυξημένες χρεώσεις συστήματος ζητά ο ΔΕΣΦΑ – Πως συγκρίνονται με τα προηγούμενα χρόνια

Τον τελικό λόγο θα έχει η ρυθμιστική αρχή μετά το πέρας της διαβούλευσης
Electrical engineer working for the energy industry, supervising the condition of the Electrical Power Equipment in a wind turbines farm power station at night. Checking the data and the results of measurements with digital tablet. Pregnant woman engineer working on the field. Technology and Global Business.
iStock
Χάρης Αποσπόρης

Σε άνοδο οδηγούνται οι χρεώσεις του ΔΕΣΦΑ τα αμέσως επόμενα χρόνια, προτού υποχωρήσουν από το 2030 και έπειτα.

Πιο αναλυτικά, ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) το νέο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης για την περίοδο 2026 – 2035, το οποίο συνοδεύεται από δύο σενάρια αναφορικά με τη διαμόρφωση στις χρεώσεις συστήματος.

Και στις δύο περιπτώσεις, προκύπτει μια αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, με αντίστοιχη διακύμανση στα επόμενα δέκα χρόνια. Συγκεκριμένα, οι χρεώσεις προβλέπεται να κορυφωθούν κατά την περίοδο από το 2028 ως το 2032.

Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές μεθοδολογίες υπολογισμού, με την πρώτη να ακολουθεί τον ορισμό στον Κανονισμό Τιμολόγησης και τη δεύτερη να λαμβάνει υπόψη το συνολικό Απαιτούμενο Έσοδο προς τις συνολικές διακινούμενες ποσότητες στο σύστημα.

Στο πρώτο σενάριο ο ΔΕΣΦΑ τοποθετεί τη χρέωση στα 0,926 ευρώ/MWh το 2031 και ακολούθως θα αποκλιμακωθεί στα 0,714 ευρώ το 2034:

mesi reosi

Το δεύτερο σενάριο δείχνει κορύφωση στα 2,24 ευρώ με πτώση έπειτα στα 1,94 ευρώ.

mesi reosi

Συγκριτικά, οι χρεώσεις συστήματος φέτος είναι 0,73 ευρώ στην πρώτη περίπτωση και 1,71 στη δεύτερη.

Όπως αναφέρει σχετικά ο διαχειριστής, η ενσωμάτωση των νέων έργων στο πρόγραμμα ανάπτυξης οδηγεί στο δεύτερο σενάριο σε μια αύξηση 2%. Ωστόσο, και οι δύο προσεγγίσεις οδηγούν σε επίπεδα μέσης χρέωσης τα οποία δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα των ιστορικών τιμών της περιόδου 2015-2023 που ήταν μεταξύ 1.90€/MWh και 4.15€/MWh.

Πλέον η πρόταση του ΔΕΣΦΑ τέθηκε σε διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ, η οποία ακολούθως θα εγκρίνει το τελικό επίπεδο των χρεώσεων συστήματος στο επίπεδο που κρίνει εκείνη ορθό.

