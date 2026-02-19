Αυξημένες χρεώσεις συστήματος ζητά ο ΔΕΣΦΑ – Πως συγκρίνονται με τα προηγούμενα χρόνια

Σε άνοδο οδηγούνται οι χρεώσεις του ΔΕΣΦΑ τα αμέσως επόμενα χρόνια, προτού υποχωρήσουν από το 2030 και έπειτα.

Πιο αναλυτικά, ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) το νέο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης για την περίοδο 2026 – 2035, το οποίο συνοδεύεται από δύο σενάρια αναφορικά με τη διαμόρφωση στις χρεώσεις συστήματος.

Και στις δύο περιπτώσεις, προκύπτει μια αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, με αντίστοιχη διακύμανση στα επόμενα δέκα χρόνια. Συγκεκριμένα, οι χρεώσεις προβλέπεται να κορυφωθούν κατά την περίοδο από το 2028 ως το 2032.



Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές μεθοδολογίες υπολογισμού, με την πρώτη να ακολουθεί τον ορισμό στον Κανονισμό Τιμολόγησης και τη δεύτερη να λαμβάνει υπόψη το συνολικό Απαιτούμενο Έσοδο προς τις συνολικές διακινούμενες ποσότητες στο σύστημα.

Στο πρώτο σενάριο ο ΔΕΣΦΑ τοποθετεί τη χρέωση στα 0,926 ευρώ/MWh το 2031 και ακολούθως θα αποκλιμακωθεί στα 0,714 ευρώ το 2034:

Το δεύτερο σενάριο δείχνει κορύφωση στα 2,24 ευρώ με πτώση έπειτα στα 1,94 ευρώ.

Συγκριτικά, οι χρεώσεις συστήματος φέτος είναι 0,73 ευρώ στην πρώτη περίπτωση και 1,71 στη δεύτερη.

Όπως αναφέρει σχετικά ο διαχειριστής, η ενσωμάτωση των νέων έργων στο πρόγραμμα ανάπτυξης οδηγεί στο δεύτερο σενάριο σε μια αύξηση 2%. Ωστόσο, και οι δύο προσεγγίσεις οδηγούν σε επίπεδα μέσης χρέωσης τα οποία δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα των ιστορικών τιμών της περιόδου 2015-2023 που ήταν μεταξύ 1.90€/MWh και 4.15€/MWh.

Πλέον η πρόταση του ΔΕΣΦΑ τέθηκε σε διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ, η οποία ακολούθως θα εγκρίνει το τελικό επίπεδο των χρεώσεων συστήματος στο επίπεδο που κρίνει εκείνη ορθό.