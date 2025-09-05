DBRS: Σταθερά στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές το αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας – Χωρίς εκπλήξεις η «ετυμηγορία» του οίκου αξιολόγησης

Καμία αλλαγή βαθμίδας δεν επεφύλασσε η πιστοληπτική αξιολόγηση της DBRS για την ελληνική οικονομία, διατηρώντας την στο ΒΒΒ με σταθερό outlook.

Αν και η συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή, με τις διεθνείς αγορές κρατικού χρέους να δοκιμάζονται από έντονη μεταβλητότητα, η DBRS δεν παρείχε κάποια δυσάρεστη έκπληξη για την ελληνική οικονομία. Το σκεπτικό στηρίζεται στην ανθεκτική ανάπτυξη, τα συνεχή πρωτογενή πλεονάσματα και την αποκλιμάκωση του λόγου χρέους, με «βαρίδια» το υψηλό χρέος και το μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών.

Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης από την DBRS συνοδεύεται από εκτίμηση ότι οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι είναι ισορροπημένοι, με στήριξη από το πλαίσιο πολιτικής και την ιδιότητα μέλους της χώρας σε ΕΕ και ευρωζώνη. Παράλληλα επισημαίνεται ότι οι προοπτικές επηρεάζονται από εξωτερικές πιέσεις (γεωπολιτικό ρίσκο, εμπορικές τριβές).

Το ΑΕΠ επεκτάθηκε κατά +2,3% το 2024, έναντι 0,9% στην ευρωζώνη, με την Κομισιόν να «βλέπει» παρόμοιο ρυθμό και φέτος. Στα θετικά καταγράφονται πως η ανεργία ήταν στο 8% τον Ιούλιο 2025 και η ενίσχυση επενδύσεων από το RRF. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,7% τον Ιούλιο και άνω του 2% στον ορίζοντα πρόβλεψης λόγω ενέργειας/υπηρεσιών.

Η έκθεση επισημαίνει πως το 2024 έκλεισε με πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης 1,3% του ΑΕΠ και πρωτογενές 4,8%, καλύτερα από τον στόχο, χάρη σε συγκράτηση δαπανών και ισχυρότερες εισπράξεις (άνοδος 9,5% έναντι προϋπολογισμού), με συμβολή από μέτρα κατά φοροδιαφυγής. Οι προβλέψεις Κομισιόν είναι 0,7% φέτος και 1,4% το 2026.

Σε ό,τι αφορά τον λόγο χρέους ήταν στο 153,6% του ΑΕΠ το 2024, με καθοδική τροχιά προς ~141% το 2026 (Κομισιόν) και ~125% το 2030 (ΔΝΤ). Δομικά «μαξιλάρια» είναι το 100% σταθερό επιτόκιο μετά τα swaps, μέση διάρκεια 18,7 έτη, 74% σε επίσημους φορείς και ταμειακά διαθέσιμα, ενώ το spread 10ετούς ανήλθε 75 μ.β. τον Ιούλιο 2025.

Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών ήταν -6,9% του ΑΕΠ το 2024. Η Κομισιόν «βλέπει» μέσο έλλειμμα ~8,1% την επόμενη διετία, μεσοπρόθεσμα όμως αναμένεται βελτίωση καθώς αυξάνεται η εξαγωγική ικανότητα και οι ΑΠΕ μειώνουν εισαγωγές ενέργειας. Το ΔΝΤ προβλέπει -4,1% έως το 2029.

Στο τραπεζικό σύστημα οι «κληρονομιές» του παρελθόντος μειώνονται: NPEs 2,9% για τις μεγάλες τράπεζες (Ιούνιος 2025) από 32% το 2020, CET1 16% και αντοχές στα stress tests της EBA 2025. Συνεχίζεται η βελτίωση ποιότητας κεφαλαίων με ταχύτερη απομείωση DTA.

Υπενθυμίζεται πως στις 7 Μαρτίου, ο καναδικός οίκος αξιολόγησης προχώρησε στην πρώτη αναβάθμιση της Ελλάδας εντός επενδυτικής βαθμίδας, κατατάσσοντάς την στο BBB και μετατρέποντας παράλληλα το outlook από «θετικό» σε «σταθερό», κάτι που δεν προμήνυε κάποια μεταβολή για την αποψινή αξιολόγηση, όπως και επαληθεύτηκε.

Παρά το γεγονός ότι η χώρα έχει ήδη ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους, η θέση της στην κατάταξη παραμένει χαμηλότερα σε σχέση με άλλες οικονομίες και άρα περισσότερο εκτεθειμένη στις διεθνείς διακυμάνσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της DBRS λειτουργεί ως δείκτης για τις αγορές οι οποίες παρακολουθούν τις μεταβολές στις αξιολογήσεις. Δεν πρόκειται να αποτελέσει κάποια τομή στην στάση προς την Ελλάδα, αλλά τον χώρο που δίνουν οι αγορές στην Ελλάδα για να συνεχίσει την πορεία της μέσα σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.