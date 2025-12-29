Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων – Ποιοι είναι οι τέσσερις υποψήφιοι

Η προκήρυξη σύμφωνα με την οποία καλούνται οι υποψήφιοι επενδυτές για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων να υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους δημοσιεύτηκε σύμφωνα με σημερινή (29.12.2025) ανακοίνωση του Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η προκήρυξη, θα προκύψει ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα εκκινήσει τη λειτουργία του ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν ολοκλήρωσης του 2ου Κύκλου του Διαλόγου του Διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είναι οι:

«Bain Capital Credit»,

«Christofferson, Robb & co, LLC»,

«Fortress Credit Corp.»,

Resolute Cepal Greece Ανώνυμη Εταιρεία (πρόκειται για την πρώην Ένωση Εταιρειών Kaican Hellas – Beaumont Summit Financial DAC).

Οι παραπάνω, είτε οι ίδιοι, είτε σε ενώσεις με άλλους οικονομικούς φορείς, δύνανται να υποβάλλουν τη δεσμευτική τους προσφορά. Με την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών και την ανάδειξη του οριστικού Αναδόχου, ολοκληρώνεται η πολυεπίπεδη διαδικασία επιλογής του στρατηγικού επενδυτή που θα αναλάβει τη διαχείριση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Στην κατεύθυνση αυτή, καθοριστική είναι η συμμετοχή των συστημικών τραπεζών, οι οποίες ενισχύουν ενεργά το σχήμα με 100 εκατ. Ευρώ, κατόπιν απευθείας συμφωνίας τους με τους υποψηφίους

Έως την πλήρη ενεργοποίηση του Φορέα, παραμένει σε ισχύ το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων οφειλετών σύμφωνα με το οποίο αναστέλλεται αμέσως η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη ενώ ταυτόχρονα παρέχεται κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου έως 210 ευρώ.