Μακρο-οικονομία

Εκρηκτική αύξηση στις τιμές του αρνιού, του κατσικιού και του μοσχαριού

Κατά 20% σε σχέση με πέρσι έχουν αυξηθεί οι τιμές κρέατος πλην χοιρινού με το μοσχάρι να κερδίζει τη θλιβερή πρωτιά της εκτίναξης τον τελευταίο μήνα
Γυναίκα διαλέγει κρέατα σε σουπερ μαρκετ
Φωτογραφία: iStock

Εκτός ελέγχου βρίσκονται ειδικά τον τελευταίο μήνα οι τιμές του αρνιού, του κατσικιού και του μοσχαριού. Σύμφωνα με πηγές του newsit.gr από την αγορά κρέατος, η τιμή του αρνιού και του κατσικιού έχει αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με πέρσι, με το βασικό λόγο να εντοπίζεται στο γεγονός ότι από πέρσι έως φέτος έχουν θανατωθεί 350.000 αιγοπρόβατα λόγω πανώλης (πέρσι) και ευλογίας (φέτος). Η τιμή του αιγοπρόβειου κρέατος ανέρχεται αυτή τη στιγμή στα 15 – 17 ευρώ/κιλό.

Η θανάτωση εκατοντάδων χιλιάδων αιγοπροβάτων έχει οδηγήσει στην μείωση της προσφοράς του κρέατος και, έτσι, της αύξησης της τιμής του. Οι ίδιες πηγές δεν αποκλείουν παραπέρα αύξηση της τιμής καθώς όλα τα σφαγεία της Θεσσαλίας και του Έβρου είναι κλειστά, λόγω της ευλογίας που πλήττει τις κτηνοτροφικές περιοχές αυτές αυτήν την περίοδο.

Παράλληλα, η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος έχει αυξηθεί μόνο κατά τις τελευταίες 30 μέρες κατά 10% – 15%, ενώ έχει αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με πέρσι, με συνέπεια η τιμή του ακόμα και στο σούπερ μάρκετ να ανέρχεται σε 17 ή ακόμα και 20 ευρώ το κιλό.

Ο βασικός λόγος για την εκτίναξη της τιμής του μοσχαρίσιου κρέατος, είναι η μείωση των παραγωγών ιδίως στην Ευρώπη, από όπου προέρχεται ο συντριπτικά μεγάλος όγκος της προσφοράς στην Ελλάδα.

Όσον αφορά το χοιρινό κρέας, έχει σημειώσει πολύ μικρή άνοδο.

Μακρο-οικονομία
