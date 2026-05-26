EΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,1% κατέγραψε ο τζίρος σε επιχειρήσεις καταλυμάτων για το α’ τρίμηνο – «Φρένο» στην εστίαση

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σημειώθηκε αύξηση 3,1% για το α’ τρίμηνο του 2026, στον τζίρο του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας που παρέχουν καταλύματα.

Για το α΄ τρίμηνο σε απόλυτο αριθμό, ο τζίρος των επιχειρήσεων καταλυμάτων ανήλθε σε 528.393 χιλ. ευρώ, έναντι των 512.310 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα πάντα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Σε μια εύθραυστη γεωπολιτική περίοδο όπου οι επιδόσεις του τουρισμού θα κρίνουν πολλά για την πορεία της χώρας μας στο άμεσο μέλλον, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν να είναι ελαφρώς θετικά.

Η πρωτιά της Ρόδου

Η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών για επιχειρήσεις καταλυμάτων το α’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε στην περιφερειακή ενότητα Ρόδου (29,8%) και η μικρότερη αύξηση (1,8%) καταγράφηκε στην περιφέρεια Αττικής.

Σε αντίθεση, η μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με τα περσινά στοιχεία καταγράφηκε στην περιφερειακή ενότητα Κεφαλληνίας (32,1%).

Μείωση τζίρου στην εστίαση

Στις επιχειρήσεις της εστίασης ο κύκλος εργασιών το α’ τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 2.141.243 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,9% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2025, όπου είχε ανέλθει σε 2.183.671 εκατ.ευρώ.

Η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το α’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας (14,8%) και η μικρότερη μείωση (0,1%) καταγράφηκε στην περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι η περιφέρεια με τις μικρότερες αυξομειώσεις στην Ελλάδα σε επίπεδο τζίρου σε καταλύματα και εστίαση.

Τέλος, η μεγαλύτερη αύξηση τζίρου σε καταστήματα εστίασης καταγράφηκε στην περιφερειακή ενότητα Θήρας (24,2%).