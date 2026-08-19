Ενίσχυση 5,8 εκατ. ευρώ για τα πανεπιστήμια Πάτρας και Ιωαννίνων

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δρομολογεί την ενίσχυση των υποδομών των πανεπιστημίων σε Πάτρα και Ιωάννινα, με ποσό που συνολικά ξεπερνά τα 5,8 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό σε Πάτρα και Ιωάννινα θα διατεθεί κυρίως για τη βελτίωση κρίσιμων υποδομών των δύο πανεπιστημίων.

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Η παρέμβαση, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, αφορά πρόσκληση προς το Πανεπιστήμιο Πατρών για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Δράσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών», με συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη 2.330.000 ευρώ.

Πρόκειται για νέο, αυτοτελές έργο, πέραν των χρηματοδοτήσεων και των παρεμβάσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί για το πανεπιστήμιο Πατρών, με στόχο να καλυφθούν ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας και να βελτιωθούν άμεσα οι συνθήκες εκπαίδευσης, έρευνας και καθημερινής λειτουργίας του Ιδρύματος.

Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών προβλέπονται διαρρυθμίσεις στα Κτίρια Α και Β, καθώς και στο Προκατασκευασμένο Κτίριο Δ, προκειμένου οι χώροι να ανταποκριθούν καλύτερα στις εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος.

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Στο Τμήμα Γεωλογίας προβλέπεται η αναβάθμιση των εργαστηριακών υποδομών στους Τομείς Γεωλογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενισχύοντας τις δυνατότητες διδασκαλίας, έρευνας και εργαστηριακής εκπαίδευσης.

Την ίδια στιγμή, δρομολογείται η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης, φωτισμού ασφαλείας και μέσων πυρόσβεσης σε οκτώ κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο, ενισχύοντας το επίπεδο ασφάλειας για φοιτητές, διδάσκοντες και εργαζομένους.

Στην ίδια χρηματοδοτική παρέμβαση περιλαμβάνεται και η βελτίωση των υποδομών και των δικτύων άρδευσης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε ότι «με τη νέα χρηματοδότηση των 2,33 εκατ. ευρώ παρεμβαίνουμε σε πραγματικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών, αναβαθμίζουμε εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος Γεωλογίας, βελτιώνουμε χώρους του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ενισχύουμε την πυρασφάλεια σε οκτώ πανεπιστημιακά κτίρια και επενδύουμε σε υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινή λειτουργία του Ιδρύματος».

3,5 εκατ. στα Ιωάννινα

Παράλληλα, με απόφαση της Σοφίας Ζαχαράκη, ενεργοποιείται χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης και υποστήριξης των υποδομών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η νέα πράξη αποτελεί την πρώτη ενεργοποίηση στο πλαίσιο της συνολικής χρηματοδότησης των 7 εκατομμυρίων ευρώ, που έχει προβλεφθεί για το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ 2026-2030, στο πλαίσιο της μεγάλης παρέμβασης των 115,85 εκατομμυρίων ευρώ για τις υποδομές των πανεπιστημίων της χώρας. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στα περιφερειακά ΑΕΙ, στα οποία κατευθύνονται περίπου 70 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση των 3,5 εκατ. ευρώ καλύπτει κρίσιμες παρεμβάσεις που συνδέονται άμεσα με την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων. Μεταξύ άλλων προβλέπονται η συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης Α’ Ιωαννίνων και των εγκαταστάσεων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, η συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και πιστοποίηση των ανελκυστήρων, καθώς και εργασίες σε υδραυλικά συστήματα, εγκαταστάσεις κλιματισμού, υποσταθμούς μέσης τάσης και ισχυρών ρευμάτων, αντικεραυνική προστασία και πυροπροστασία.

Παράλληλα, χρηματοδοτούνται εργασίες συντήρησης του πρασίνου και των εξωτερικών χώρων, των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και του αρδευτικού δικτύου, καθώς και τεχνικές παρεμβάσεις χρωματισμών και μονώσεων.

Στην πράξη περιλαμβάνεται επίσης η Πανεπιστημιούπολη της Άρτας, στους Κωστακιούς, όπου προβλέπεται επισκευή τμήματος του αρδευτικού δικτύου, δίνοντας στη χρηματοδότηση σαφή περιφερειακή διάσταση.

Η νέα χρηματοδότηση έρχεται να προστεθεί σε μια συνεχή ακολουθία παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τον Ιούλιο του 2025, είχε ήδη εγκριθεί χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ για εργασίες σε πέντε βασικά κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Α’. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αποκατάσταση φθορών, στατικές ενισχύσεις, επισκευές στεγανότητας, αντικατάσταση υδρορροών, αποστραγγιστικά έργα και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Για το 2026, το πανεπιστήμιο λαμβάνει συνολικά 7.289.700 ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 920.415,80 ευρώ σε σχέση με το 2025, δηλαδή κατά 14,45%. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις μεταξύ των δημόσιων πανεπιστημίων της χώρας και κατατάσσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεύτερο μεταξύ των πανεπιστημίων.