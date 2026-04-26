Επενδύσεις στην παραγωγή με ενισχύσεις 450 εκατ. ευρώ – Έως 30 Ιουνίου η κατάθεση επενδυτικών σχεδίων

Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια στα τρία νέα καθεστώτα ενισχύσεων με 450 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της παραγωγής και των επιχειρήσεων. Οι υποβολές αιτήσεων ξεκίνησαν από τις 17 Απριλίου και πρόκειται για τα καθεστώτα της Μεταποίησης, των Μεγάλων Επενδύσεων και των Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης, για επενδύσεις σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές με χαμηλότερο εισόδημα από το 70% του εθνικού μέσου όρου.

Κάθε καθεστώς έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, αθροίζοντας συνολικά «450 εκατ. ευρώ για παραγωγικές επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ουσιαστική συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος», όπως επισήμανε πρόσφατα ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η επαναπροκήρυξή τους, μετά το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον πρώτο κύκλο των καθεστώτων, «στέλνει το μήνυμα ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος λειτουργεί με συνέχεια, σταθερότητα και αξιοπιστία» και εντάσσεται σε μια συνεκτική στρατηγική για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας.

1. Καθεστώς ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου: Μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα

Η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια, που ανήκουν:

στον τομέα της μεταποίησης, (πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων),

στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, και έχουν ως αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης ανά είδος επιχείρησης

Μέγεθος φορέα – Ελάχιστο ύψος επένδυσης (σε ευρώ)

Μεγάλη: 1.000.000

Μεσαία: 500.000

Μικρή: 250.000

Πολύ μικρή: 100.000

Λοιπές: 50.000*

*Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

Ανώτατα ποσά ενίσχυσης

Στο 25% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που χορηγείται σε κάθε επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος δεν μπορεί να υπερβεί το όριο των 20 εκατ. ευρώ.

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν τα 20 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων

Τα ανώτατα όρια αυτά προσαυξάνονται κατά 50% στις περιπτώσεις που η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής

2. Καθεστώς ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου: Μεγάλες επενδύσεις

Η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Μεγάλες Επενδύσεις» περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια, που ανήκουν σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων πέραν:

της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής

των τουριστικών επενδύσεων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού

των εξαιρούμενων τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ΓΑΚ

των τομέων που εξαιρούνται από το άρθρο 13 του ΓΑΚ, αναφορικά με τις περιφερειακές ενισχύσεις

Σκοπός του καθεστώτος «Μεγάλες Επενδύσεις» είναι η ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε κλάδους της οικονομίας, προκειμένου, με την υλοποίησή τους, να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στις τοπικές οικονομίες.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια για τα οποία ο προϋπολογισμός του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών είναι μεγαλύτερος των 15 εκατ. ευρώ.

Στο 25% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Ανώτατα ποσά ενίσχυσης

Το ποσό των ενισχύσεων που χορηγείται σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν υπερβαίνει το όριο των 20 εκατ. ευρώ, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του Γ.Α.Κ..

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν τα 20 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 50 εκ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν για επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς και για χρονική περίοδο τριών ετών από την υποβολή της αίτησης του φορέα.

Τα ανώτατα όρια αυτά προσαυξάνονται κατά 50% στις περιπτώσεις που η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής

3. Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου: Καθεστώς Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης

Η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Καθεστώς Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης» περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια, που υλοποιούνται στις περιοχές της χώρας οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά και δημογραφικά προβλήματα, όπως οι:

παραμεθόριες περιφερειακές ενότητες ευρισκόμενες στα βόρεια σύνορα της χώρας,

περιοχές που το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανέρχεται στο 70% του ετήσιου της χώρας ή εντοπίζεται πληθυσμιακή συρρίκνωση λόγω των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, ή

Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στις περιοχές αυτές να πετύχουν ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη και να συγκλίνουν με τον μέσο όρο της χώρας.

Ειδικότερα στο καθεστώς εντάσσονται οι ακόλουθες περιφερειακές ενότητες και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου: