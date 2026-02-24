Φόροι και εισόδημα στο επίκεντρο για το 2026: Στη ΔΕΘ οι νέες ελαφρύνσεις, τέλη Μαρτίου η απόφαση για τον κατώτατο μισθό

Λιγότεροι φόροι και περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, είναι ανάμεσα στους βασικούς στόχους της ατζέντας του 2026, όπως παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έδειξε προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως το ορόσημο όπου αναμένεται να «κλειδώσουν» οι νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δυνατότητα τέτοιων παρεμβάσεων υπέρ του εισοδήματος με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τους στόχους για πρωτογενή πλεονάσματα και αποκλιμάκωση χρέους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο φορολογικό σκέλος, ο σχεδιασμός προβλέπει νέες ελαφρύνσεις μέσα στο 2026, με τις λεπτομέρειες να μεταφέρονται χρονικά στις ανακοινώσεις της ΔΕΘ. Πέρα από αυτό, στο πακέτο μέτρων για την Περιφέρεια εμφανίζεται και μια πιο ειδική παρέμβαση στην ακίνητη περιουσία με σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία μέσα στη διετία σε περισσότερες από 12.000 κοινότητες, συνδέοντας το φορολογικό κομμάτι με στόχους όπως η στήριξη μικρών περιοχών, το δημογραφικό και η αποκέντρωση.

Στο εισόδημα, το βασικό μέτρο που ξεχωρίζει είναι η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Σύμφωνα με όσα είπε ο πρωθυπουργός, η αναπροσαρμογή θα αποφασιστεί στο υπουργικό συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου, με στόχο να περάσει γρήγορα στο πορτοφόλι όσων αμείβονται με τα κατώτατα όρια.

Το τρίτο σκέλος της πολιτικής για το διαθέσιμο εισόδημα αφορά το κόστος ζωής. Προβλέπεται έναρξη λειτουργίας νέας εθνικής αρχής για την προστασία του καταναλωτή και δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα συγκρίνει εθνικές και διεθνείς τιμές βασικών αγαθών, με στόχο πιο στοχευμένες παρεμβάσεις στην αγορά.

Παράλληλα, σε ό, τι αφορά το στεγαστικό, το οποίο αντιμετωπίζεται ως «έμμεσος φόρος» στο εισόδημα, το σχέδιο περιλαμβάνει πρόγραμμα προσιτής κατοικίας σε ανενεργά στρατόπεδα και σε δημόσια ακίνητα, καθώς και οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων με 815 κατοικίες προς παράδοση. Σημαντικό μέγεθος αποτελεί και το Ελληνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο, το οποίο προβλέπεται να εγκριθεί από την ΕΕ και να ξεκινήσει να υλοποιείται με έργα 5,3 δισ. ευρώ.