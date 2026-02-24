Ο οδικός χάρτης του 2026 με αύξηση κατώτατου μισθού, μειώσεις φόρων και μεγάλα έργα: Οι τέσσερις προτεραιότητες της κυβέρνησης

Το στίγμα της οικονομικής ατζέντας για το 2026 έδωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, μετά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), θέτοντας ως κεντρικό στόχο μια «ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη» σε συνθήκες διεθνούς αβεβαιότητας.

Στη δήλωσή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η συνεδρίαση είχε ως στόχο να σηματοδοτήσει την επόμενη φάση δουλειάς για τα οικονομικά και παραγωγικά υπουργεία, ώστε –όπως ανέφερε– η πρόοδος που έχει καταγραφεί έως σήμερα να μην περιοριστεί στη διατήρησή της, αλλά να διευρυνθεί. Όπως είπε, ο «πήχης» παραμένει ψηλά για το 2026, με αιχμή μια ανάπτυξη ανθεκτική, που ενεργοποιεί τις εγχώριες παραγωγικές δυνάμεις και δημιουργεί προοπτική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέρα από τη διατήρηση της μακροοικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το 2026 αναπτύσσεται σε τέσσερις βασικούς άξονες.

Ο πρώτος αφορά την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, με παρεμβάσεις που εκτείνονται από νέες φορολογικές μειώσεις στη ΔΕΘ και νομοθετικές πρωτοβουλίες για απλούστευση διαδικασιών, έως την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, την προώθηση χωροταξικών πλαισίων για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία, καθώς και την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την εκκίνηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στην ανταγωνιστικότητα και τον παραγωγικό μετασχηματισμό, με έμφαση στην εξωστρέφεια, την αναβάθμιση των μηχανισμών προσέλκυσης επενδύσεων και εξαγωγικής στήριξης, τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και την εφαρμογή ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσονται ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη νέα ΚΑΠ, η επιχειρησιακή έναρξη του Φάρου AI Factory και η θέσπιση πλαισίου για «πράσινα» τουριστικά καταλύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τρίτος άξονας αφορά τα έργα υποδομής σε όλη τη χώρα, με σειρά παρεμβάσεων σε μεταφορές, ενέργεια και δημόσιες υποδομές. Στο κυβερνητικό πλάνο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παράδοση του Ε65, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, η αποκατάσταση του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη, οι παραχωρήσεις περιφερειακών αεροδρομίων και λιμένων, έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, νέες ενεργειακές διασυνδέσεις και ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών με νέα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο τέταρτος άξονας εστιάζει στη μέριμνα για το κόστος ζωής και την ενίσχυση των εισοδημάτων, με παρεμβάσεις όπως νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, έναρξη λειτουργίας της νέας Εθνικής Αρχής για την προστασία του καταναλωτή και δημιουργία πλατφόρμας σύγκρισης τιμών βασικών αγαθών. Στον ίδιο πυρήνα εντάσσονται και οι στεγαστικές πολιτικές (κοινωνική κατοικία, κοινωνική αντιπαροχή, οικιστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων), καθώς και ειδικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της Περιφέρειας, με δημογραφικά κίνητρα και μέτρα στέγασης.

Αναλυτικά οι δράσεις για το 2026

Προγραμματισμός δράσεων των οικονομικών και παραγωγικών υπουργείων για το 2026

Τέσσερις βασικές Προτεραιότητες:

1. Ανάπτυξη και επενδύσεις

Νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις στη ΔΕΘ

Νομοθετική πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες

Εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ

Νομοσχέδιο για απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση εποπτείας

Ολοκλήρωση Κτηματολογίου

Νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης και την ενσωμάτωσή τους στο Κτηματολόγιο

Εφαρμογή των πρόσφατων διεθνών ενεργειακών συμφωνιών για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων και το αμερικανικό LNG

Θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία

Εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας σε όλες τις κτηματολογικές διαφορές και στο 60% των διαφορών πολιτικής δικαιοσύνης

Ολοκλήρωση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Εκκίνηση υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026 – 2030

Ολοκλήρωση 50 Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας

2. Ανταγωνιστικότητα και Παραγωγικός Μετασχηματισμός

Μετασχηματισμός Enterprise Greece και εκσυγχρονισμός Export Credit Greece

Υλοποίηση Ετήσιου Σχεδίου Εξωστρέφειας 2026 (ΥΠΕΞ)

Ενίσχυση εξωστρέφειας ελληνικών επιχειρήσεων – Δημιουργία Γραφείων Εξωστρέφειας σε επιλεγμένες Περιφέρειες

Βελτίωση και εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Επενδύσεων – Προκήρυξη καθεστώτων ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» και «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου

Εφαρμογή του νέου, οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Στρατηγικός σχεδιασμός νέας ΚΑΠ 2028-2034

Επιχειρησιακή έναρξη Φάρου AI Factory

Θέσπιση πλαισίου κατάταξης «πράσινων» τουριστικών καταλυμάτων

3. Έργα υποδομής σε όλη τη χώρα

Παράδοση ολόκληρου του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην κυκλοφορία

Επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά

Ολοκλήρωση αποκατάστασης του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Προώθηση διαδικασιών παραχωρήσεων και αξιοποιήσεων για περιφερειακά αεροδρόμια, λιμένες και μαρίνες, βάσει του σχεδιασμού του Υπερταμείου

-Κατακύρωση διαγωνισμού για το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας και εκκίνηση της διαδικασίας αξιοποίησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων (Χίος, Αλεξανδρούπολη, Άραξος, Κάρπαθος, Λήμνος, Ιωάννινα, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Ικαρία, Κύθηρα, Λέρος, Σητεία, Ν. Αγχίαλος, Κάλυμνος, Σκύρος, Σύρος, Αστυπάλαια, Καστελόριζο, Καστοριά, Κάσος και Κοζάνη)

-Επιτάχυνση διαδικασιών παραχώρησης των λιμανιών Λαυρίου, Καβάλας και Κατάκολου και έναρξη αξιοποίησης των μαρίνων Αργοστολίου και Πύλου

Ολοκλήρωση βασικών έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία

-Αποκατάσταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Λάρισας – Βόλου και παρεμβάσεις σε 1.007 σημεία του οδικού δικτύου

Πρόσθετες ενεργειακές διασυνδέσεις

Αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών με ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των συρμών

Συστήματα εκσυγχρονισμού αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας: Υλοποίηση συμφωνημένου με την Ε.Ε. Σχεδίου Δράσης με 13 Έργα

Ενίσχυση του στόλου των αστικών λεωφορείων με 125 νέα λεωφορεία στην Αθήνα και 50 νέα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη

Προσβάσιμες παραλίες: Υλοποίηση έργων σε 238 παραλίες

Οριστικοποίηση μελετών για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

4. Μέριμνα για το κόστος ζωής και την ενίσχυση των εισοδημάτων

Νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις στη ΔΕΘ

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

Επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέες δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα και στον δημόσιο τομέα

Έναρξη λειτουργίας Νέας Εθνικής Αρχής για την προστασία του καταναλωτή

Δημιουργία νέας ηλεκτρονική πλατφόρμα καταναλωτή με σύγκριση εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών

Έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε 4 ανενεργά στρατόπεδα (Κοινωνική Κατοικία) & στα πρώτα 10 δημόσια ακίνητα (Κοινωνική Αντιπαροχή)

Οικιστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων: 815 κατοικίες προς παράδοση

Υποβολή και έγκριση από την ΕΕ και έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, με έργα ύψους 5,3 δισ.

Υλοποίηση ειδικών παρεμβάσεων για τη στήριξη της Περιφέρειας:

-Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης για περιοχές της Βορείου Ελλάδας με χορήγηση κινήτρου εγκατάστασης 10.000 ευρώ

-Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία μέσα στη διετία σε περισσότερες από 12.000 κοινότητες

-Πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με ειδική μέριμνα για ορεινές και νησιωτικές περιοχές

-Πρόγραμμα ανακαίνισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων για μίσθωση σε δημοσίους υπαλλήλους