Fuel Pass: Πάνω από 2 εκατ. οι αιτήσεις, στο 70,5% των επιλέξιμων η κάλυψη

Πάνω από 2 εκατομμύρια αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί για το Fuel Pass, με τα στοιχεία της πλατφόρμας να δείχνουν ότι η μεγάλη μάζα των δικαιούχων έχει ήδη κινηθεί για την απόκτησή του.

Πληροφορίες του υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) ανεβάζουν τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί έως το απόγευμα της Παρασκευής (17.04.2026) σε 2.186.018, οι οποίες αντιστοιχούν ήδη περίπου στο 70,5% του δυνητικού συνόλου των δικαιούχων του Fuel Pass, δηλαδή σε λίγο πάνω από 7 στους 10, καθώς οι επιλέξιμοι ανέρχονται σε 3,1 εκατομμύρια επί συνόλου 3,98 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων, ποσοστό 78%.

Στην ημερήσια κατανομή των αιτήσεων καταγράφονται οι αυξομειώσεις στον ρυθμό υποβολής, καθώς στις 06.04 είχαν καταγραφεί 141.858 αιτήσεις, στις 07.04 άλλες 278.950, ενώ η πραγματική κορύφωση ήρθε αμέσως μετά, όταν στις 08.04 οι αιτήσεις έφτασαν τις 431.731 και στις 09.04 ανέβηκαν στις 441.604, που είναι και η υψηλότερη ημερήσια επίδοση. Στις 10.04, όταν και το σύστημα άνοιξε για όλα τα ΑΦΜ, ακολούθησαν άλλες 301.643 αιτήσεις, διατηρώντας το σύστημα σε πολύ υψηλούς ρυθμούς.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μόνο μέσα στο τριήμερο 08.04 έως 10.04 κατατέθηκαν 1.174.978 αιτήσεις, δηλαδή πάνω από το μισό του συνόλου που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα.

Στη συνέχεια ο ρυθμός υποχώρησε αισθητά καθώς μειωνόταν ο αριθμός όσων δεν είχαν υποβάλλει αίτηση, χωρίς όμως να σταματήσει η ροή. Στις 11.04 καταγράφηκαν 99.797 αιτήσεις, στις 12.04 56.755 και στις 13.04 75.612. Από τις 14.04 και μετά εμφανίζεται νέα άνοδος, με 138.951 αιτήσεις στις 14.04, 117.060 στις 15.04 και 87.365 στις 16.04. Τέλος, χθες το απόγευμα (17.04) είχαν καταγραφεί άλλες 14.692 αιτήσεις.

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι αιτήσεις

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ δείχνουν ότι ο μεγάλος όγκος έχει περάσει στο στάδιο της διαχείρισης μετά την υποβολή. Οι 2.079.872 αιτήσεις βρίσκονται σε στάδιο προς επεξεργασία από τραπεζικό ίδρυμα και άλλες 14.381 προς αποστολή στο τραπεζικό ίδρυμα, ενώ 12.481 είναι ακόμη σε επεξεργασία από δικαιούχο και 6.296 υπό έλεγχο δικαιολογητικών. Παράλληλα, καταγράφονται και απορρίψεις 72.932 αιτήσεων.