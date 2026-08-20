Στα ύψη πετρέλαιο και φυσικό αέριο εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν για την ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου καθώς η κρίση στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η αδυναμία σύγκλισης των δύο πλευρών σε μια βιώσιμη συμφωνία για την διαχείριση της ναυσιπλοΐας από τα Στενά του Ορμούζ ενισχύουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά ενεργειακών προϊόντων.

Το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε και τα 93 δολάρια το βαρέλι, με άλμα σχεδόν 2,5% ενώ και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κερδίζει έδαφος πάνω από τα 63 ευρώ ανά MWh. Μάλιστα, το φυσικό αέριο στις συναλλαγές της Πέμπτης (20.8.2026) πλησιάζει και τα 64 ευρώ αντιστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης της προηγούμενης συνεδρίασης.

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Οι περιορισμοί στη ναυτιλία μέσω του Πορθμού του Ορμούζ συνεχίζουν να εγείρουν ανησυχίες για τις παγκόσμιες προμήθειες LNG, γεγονός που επηρεάζει την «ψυχολογία» των επενδυτών.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε την Τετάρτη να επιβάλει «τεράστια τιμωρία» στις χώρες που βοηθούν ή συνεργάζονται με το Ιράν, εντείνοντας την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη για να ανοίξει ξανά την κρίσιμη πλωτή οδό. Οι απειλές του ήρθαν μια μέρα αφότου δήλωσε ότι δεν υπήρχε συνέχεια στις συνομιλίες και ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν παρέμεινε σε ισχύ, ενώ η Τεχεράνη υποστήριξε ότι η πλωτή οδός παρέμεινε κλειστή.

Ας σημειωθεί ότι ο αποκλεισμός έχει σταματήσει τις παραδόσεις LNG από το Κατάρ, αναγκάζοντας τις ευρωπαϊκές εταιρείες κοινής ωφέλειας να ανταγωνίζονται με τρόπο επιθετικό για τα διαθέσιμα φορτία.

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Οι μειωμένες εισροές LNG, σε συνδυασμό με τη ζήτηση ενέργειας για τα κλιματιστικά εν μέσω καύσωνα, έχουν επιβραδύνει τις εποχιακές «ενέσεις» για αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Αυτό έχει ενισχύσει τις ανησυχίες ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να εισέλθει στην χειμερινή περίοδο με ανεπαρκή αποθέματα, κάτι που θα συντηρούσε τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου.

Το πετρέλαιο συσωρρεύει κέρδη

Οι συνθήκες αβεβαιότητας που συντηρούν οι αναφορές του Αμερικανού Προέδρου οδηγούν το αργό πετρέλαιο Brent πάνω από τα 93 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Πέμπτης (20.8.2026), συσσωρεύοντας κέρδη της τάξης του 5% από την αρχή της εβδομάδας. Ανάλογη είναι η εικόνα για το WTI που σημειώνει άνοδο προς τα 87 δολάρια.

Ώθηση στις τιμές δίνει η αυξημένη αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να απέχουν από μια συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, αν και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το πετρέλαιο συνεχίζει να ρέει μέσω της πλωτής οδού, προσθέτοντας ότι θα ήταν ανοιχτός σε επανέναρξη των συνομιλιών με την Τεχεράνη «κάποια στιγμή».

Το κλίμα επηρέασε και η ανακοίνωση των ΗΑΕ για αναστολή των χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν.