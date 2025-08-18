Γιατί η Ελλάδα προσελκύει το διεθνές ενδιαφέρον στις επενδύσεις ακινήτων

Παρά το γεγονός ότι η αγορά κατοικίας αποτελεί ένα άπιαστο όνειρο για τους Έλληνες, λόγω της συνεχής ανόδου των τιμών, δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο για τους ξένους αγοραστές.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πιο προσιτές χώρες της Ευρώπης για αγορά τόσο τυπικής όσο και πολυτελής κατοικίας, με αποτέλεσμα να αποτελεί πόλο έλξης για τους επενδυτές του εξωτερικού. Την ώρα που τα τελευταία χρόνια, η ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων βρίσκεται σε τροχιά ανόδου. Αν και σε αρκετές χώρες παρατηρούνται πλέον σημάδια ωρίμανσης, με περιορισμένα περιθώρια υπεραξίας και έντονα φαινόμενα κορεσμού, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει χαρακτηριστικά δυναμικής και αναπτυσσόμενης αγοράς. Η ζήτηση παραμένει σταθερά αυξητική, οι τιμές -σε σύγκριση με άλλες αγορές- θεωρούνται ακόμη σχετικά προσιτές, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές διαφαίνονται σαφείς δυνατότητες υπεραξίας.

Ωστόσο, αν συνεκτιμηθεί το εισόδημα του μέσου Έλληνα σε σχέση με το συνολικό κόστος διαβίωσης, η εικόνα αλλάζει καθώς η συνεχής άνοδος των τιμών, είτε πρόκειται για αγορά είτε για μίσθωση κατοικίας, ακόμη και σε μη τουριστικές ή λιγότερο προβεβλημένες περιοχές, καταδεικνύει ότι η αγορά κινείται με ταχύτερο ρυθμό απ’ ό,τι οι πραγματικές δυνατότητες των πολιτών.

Η ελληνική αγορά ακινήτων κερδίζει διαρκώς έδαφος στον διεθνή επενδυτικό χάρτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights, οι τιμές κατοικιών στη χώρα μας -εκτός των πιο δημοφιλών σημείων ζήτησης- παραμένουν αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με αντίστοιχες αγορές όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία ή η Γαλλία.

Ένα απλό παράδειγμα αρκεί καθώς η μέση ζητούμενη τιμή για αγορά κατοικίας στην Αθήνα διαμορφώνεται περίπου στα 2.500€/τ.μ., όταν σε μητροπολιτικά κέντρα όπως η Μαδρίτη ή η Λισαβόνα οι τιμές ξεπερνούν τις 4.000 – 5.000€/τ.μ.. Αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί ξένοι επενδυτές -αλλά και Έλληνες του εξωτερικού- στρέφονται όλο και περισσότερο στην ελληνική αγορά. Η πρόσφατη σταθεροποίηση των επιτοκίων λειτουργεί επιπλέον ως ενισχυτικός παράγοντας για το Real Estate.

Ιδιαίτερη βαρύτητα εξακολουθεί να έχει και το πρόγραμμα Golden Visa. Παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει στους όρους και στα όρια επένδυσης, η δυνατότητα απόκτησης άδειας διαμονής μέσω αγοράς ακινήτου παραμένει ελκυστική. Η ένταξη της χώρας στη ζώνη Σένγκεν, η ευρωπαϊκή προοπτική και η γεωπολιτική της σταθερότητα ενισχύουν ακόμη περισσότερο το επενδυτικό αφήγημα.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί, βέβαια, και ο τουρισμός. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στη δεκάδα των κορυφαίων προορισμών παγκοσμίως, με περισσότερους από 33 εκατ. επισκέπτες το 2024. Η δυναμική αυτή τροφοδοτεί τη βραχυχρόνια μίσθωση, αυξάνει τη ζήτηση για εξοχικές και δεύτερες κατοικίες, ενώ οι αποδόσεις των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων, που κινούνται γύρω στο 8% ανάλογα με την τοποθεσία, θεωρούνται ιδιαίτερα ανταγωνιστικές.

Πέρα από την οικονομική διάσταση, η ποιότητα ζωής λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο. Με πάνω από 250 ημέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο, ήπιους χειμώνες, εκτεταμένη ακτογραμμή και ισορροπημένο τρόπο ζωής, η Ελλάδα προβάλλει ως ελκυστικός τόπος μόνιμης κατοικίας. Δεν είναι τυχαίο ότι προσελκύει ολοένα και περισσότερους digital nomads, οι οποίοι με υψηλότερα εισοδήματα από τον μέσο Έλληνα ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση για κατοικίες.

Τέλος, η αξιοποίηση των Big Data έχει περιορίσει την αβεβαιότητα που χαρακτήριζε παλαιότερα την αγορά. Οι επενδυτές έχουν πλέον πρόσβαση σε πραγματικά στοιχεία για τις τιμές, τις τάσεις και τις αναπτυσσόμενες περιοχές, γεγονός που επιτρέπει τη χάραξη πιο ασφαλών στρατηγικών και τη λήψη αποφάσεων στη βάση δεδομένων και όχι υποθέσεων.