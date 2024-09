Η Ελλάδα στηρίζει την συμφωνία του ΟΟΣΑ για αποφυγή φορολογικών καταχρήσεων εις βάρος αναπτυσσόμενων χωρών  

Η Ελλάδα δήλωσε την υποστήριξή της στην διεθνή συμφωνία στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ για αποφυγή φορολογικών καταχρήσεων εις βάρος αναπτυσσόμενων χωρών.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε χθες (20.9.2024), στον ΟΟΣΑ, η τελετή υπογραφής της Πολυμερούς Σύμβασης «Subject to Tax Rule» – STTR, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας για τον Πυλώνα ΙΙ του ΟΟΣΑ/G20 για την αντιμετώπιση της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης κατά την Μεταφορά Κερδών (BEPS -OECD/G20) (Pillar II: κατώτερος παγκόσμιος φορολογικός συντελεστής 15% για τις πολυεθνικές εταιρείες). Η γενική δέσμευση για τον Πυλώνα ΙΙ είχε υπογραφεί στις 8 Οκτωβρίου 2021 από την Κυβέρνηση της Ελλάδας, μαζί με άλλες 135 χώρες.

Ο κανόνας STTR λειτουργεί ως ξεχωριστή διάταξη στο πλαίσιο μίας Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και επιτρέπει στις χώρες πηγής του εισοδήματος να παρακρατούν φόρο σε ορισμένα είδη πληρωμών συνδεδεμένων εταιρειών (όπως τα δικαιώματα) οι οποίες στο κράτος κατοικίας είτε απαλλάσσονται από το φόρο, είτε φορολογούνται με συντελεστή – αφού ληφθούν υπόψη τυχόν προνομιακές προσαρμογές – χαμηλότερο από 9%.

Η δυνατότητα φορολόγησης των εισοδημάτων των πολυεθνικών εταιρειών που μεταφέρονται στο εξωτερικό, χωρίς να έχουν φορολογηθεί επαρκώς, είναι ιδιαίτερης σημασίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς διασφαλίζει ότι θα λαμβάνουν ένα δίκαιο μερίδιο των φορολογικών εσόδων που τους αναλογεί, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία της φορολογικής τους βάσης.

Παρότι η Ελλάδα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανόνα STTR, η χώρα μας, μαζί με άλλες 24 κυρίως ανεπτυγμένες οικονομίες, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του ΟΟΣΑ για υπογραφή της δήλωσης υποστήριξης στον Κανόνα STTR που βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Στην τελετή υπογραφής της πολυμερούς Σύμβασης, την δήλωση υποστήριξης, υπέγραψε για την Ελλάδα ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της χώρας μας στον ΟΟΣΑ, καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος με το Δελτίο Τύπου του ΟΟΣΑ:

New treaty advances Pillar Two global minimum tax Subject to Tax Rule designed to protect tax bases in developing countries | OECD