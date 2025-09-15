Ηλεκτρικό ρεύμα: Η άνοδος της χονδρικής το Σεπτέμβριο και τα σενάρια για φορολόγηση υπερκερδών στους προμηθευτές

Άνοδος 20 ευρώ παρατηρείται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου στην τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος, σε σχέση με τα επίπεδα του Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, η τιμή χονδρικής βρίσκεται πλέον στα 94,5 ευρώ/MWh από 73 ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Στην προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σημειώθηκαν τιμές άνω των 90 ευρώ για εννέα από τις πρώτες 14 ημέρες του μήνα, οι οποίες ανεβάζουν αισθητά το μέσο όρο του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τη στιγμή που η ζήτηση είναι μειωμένη σε μηνιαία βάση, η πιο αντιληπτή διαφορά είναι η άνοδος του φυσικού αερίου στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, που για ορισμένες ημέρες ξεπέρασε τις ΑΠΕ και έγινε πρώτη πηγή. Ταυτόχρονα, αρκετές ημέρες μπήκαν στην ημερήσια αγορά μονάδες λιγνίτη που επίσης ανεβάζουν το κόστος.

Απομένει να φανεί ποια θα είναι η εικόνα στο δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου, ώστε να διαμορφωθεί η τελική μέση τιμή που θα καθορίσει και τα τιμολόγια λιανικής. Πάντως, αν συνεχιστεί η μέχρι τώρα τάση, είναι πολύ πιθανό οι προμηθευτές να αυξήσουν τις χρεώσεις τους, μετά από τις μεγάλες μειώσεις 25% που έκαναν τον τρέχον μήνα.

Σε κάθε περίπτωση, τα ακριβή επίπεδα των νέων τιμολογίων δεν θα περάσουν απαρατήρητα από το ΥΠΕΝ και το Μαξίμου. Από το βήμα της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε πως δεν θα γίνει ανεκτή κερδοσκοπία στη λιανική και ότι τα τιμολόγια που πληρώνουν οι καταναλωτές θα πρέπει να αντανακλούν τις τιμές της χονδρικής.

Το πως ακριβώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη απομένει να φανεί. Η κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει με αυστηρή τιμωρία σε περίπτωση που διαπιστώσει φαινόμενα αισχροκέρδειας. Στο μενού των πιθανών μέτρων συγκαταλέγεται η φορολόγηση των υπερκερδών, αν και θα πρέπει να διαπιστωθεί πρώτα μια κάποια διάρκεια στη συμπεριφορά των προμηθευτών. Επίσης, σε μια τέτοια περίπτωση πιθανότατα θα χρειαζόταν νέα έρευνα εκ μέρους των ανεξάρτητων αρχών που θα καταδείκνυε συγκεκριμένους αριθμούς και μεγέθη ανά εταιρεία.