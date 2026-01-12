ΙΟΒΕ: Σταθερό οικονομικό κλίμα τον Δεκέμβριο με ήπια βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Στις 107,4 μονάδες καταγράφηκε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Δεκέμβριο, αυξημένος από τις 105,9 μονάδες που είχαν σημειωθεί τον Νοέμβριο. Η μέση εικόνα για το 2025 διαμορφώθηκε περίπου στο ίδιο επίπεδο με το 2024, υποδηλώνοντας σταθερότητα στις προσδοκίες επιχειρήσεων και πολιτών, σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας που διενεργήθηκε από το ΙΟΒΕ.

Συγκεκριμένα, η ενίσχυση του Δεκεμβρίου οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των προσδοκιών σε πολλούς κλάδους, εκτός από το λιανικό εμπόριο, όπου η εορταστική περίοδος δεν φάνηκε να αφήνει θετικό αποτύπωμα, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ. Παράλληλα, ανακόπτεται η πτωτική τάση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, με τις απαισιόδοξες προβλέψεις για το οικονομικό κλίμα των νοικοκυριών να περιορίζονται.

Συγκεκριμένα, στη βιομηχανία ρευστοποιήθηκαν αρκετά από τα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, ενώ στις κατασκευές, τα ιδιωτικά έργα συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους με τον σχετικό δείκτη να φτάνει σε μία από τις υψηλότερες επιδόσεις διαχρονικά. Στις υπηρεσίες, οι περισσότεροι κλάδοι ενισχύονται, ενώ στο λιανικό εμπόριο μόνο τα οχήματα κινήθηκαν ανοδικά.

Στην πλευρά της ζήτησης, οι Έλληνες καταναλωτές, αν και παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, διατυπώνουν τουλάχιστον τον Δεκέμβριο λιγότερο αρνητικές προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους, αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ ανακάμπτει και η πρόθεση για μείζονες αγορές.

Σε μία γενική αποτίμηση, η συνολική εικόνα του έτους που ολοκληρώθηκε είχε μικρές διακυμάνσεις, με κάποιες κλαδικές διαφοροποιήσεις, αλλά με γενικά σταθερή εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πιο συγκεκριμένα: