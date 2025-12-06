Συμβαίνει τώρα:
Κατατέθηκαν στη Βουλή προς κύρωση οι συμβάσεις παραχώρησης Εγνατίας Οδού, Αττικής Οδού και Νέου Αερολιμένα Ηρακλείου

Το νομοσχέδιο θα τεθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
Εγνατία Οδός
Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο περιλαμβάνει την κύρωση και τροποποίηση σημαντικών συμβάσεων παραχώρησης για τρία μεγάλα έργα υποδομής: την Εγνατία Οδό, την Αττική Οδό και το Νέο Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης. 

Ειδικότερα, κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο: «α) Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και τροποποίησής της, β) Κύρωση τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού και γ) Κύρωση τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης». 

Το νομοσχέδιο θα τεθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την Δευτέρα (8.12.2025). Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο και στην ερώτηση «Γιατί αποτελεί πρόβλημα;» αναφέρονται τα εξής:

Μέρος Α

Η Εγνατία Οδός είναι οδικός άξονας, μήκους 658 χιλιομέτρων, διαχωρισμένων ρευμάτων κυκλοφορίας, με πλήρη έλεγχο των προσβάσεων. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα μέχρι τους Κήπους (στη συνοριακή πύλη με την Τουρκία) και διέρχεται από τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η Εγνατία Οδός συνδέεται με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία μέσω 11 καθέτων οδικών αξόνων. Τρεις από τους οδικούς αυτούς κάθετους άξονες, με συνολικό μήκος 225 χιλιομέτρων, αποτελούν μέρος της κυρούμενης σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών και ειδικότερα:

  1. ο οδικός άξονας Σιάτιστα – Ιεροπηγή/Κρυσταλλοπηγή που οδηγεί στην Αλβανία (Kapshtice),
  2. ο οδικός άξονας Χαλάστρα – Εύζωνοι που οδηγεί στη Βόρεια Μακεδονία (Gevgeli) και
  3. ο οδικός άξονας Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας που οδηγεί στη Βουλγαρία (Kulata).

Επί του παρόντος η λειτουργία και συντήρηση του οδικού άξονα εκτελούνται υπό τον έλεγχο και με ευθύνη της Εγνατίας Οδού ΑΕ, μέσω σχετικών εργολαβικών συμβάσεων. Το ΤΑΙΠΕΔ (ήδη ΕΕΣΥΠ) θέλησε να αναθέσει δια σύμβασης παραχώρησης τη χρηματοδότηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του ως άνω οδικού άξονα. Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθη διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου, κατόπιν ολοκλήρωσης της οποίας προέκυψε η υπογραφή της κυρούμενης σύμβασης παραχώρησης.

Εν συνεχεία, δυνάμει πρότασης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κρίθηκε σκόπιμη η τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης, αναφορικά με ζητήματα όπως η αδειοδότηση των σηράγγων που υφίστανται επί του παραχωρούμενου αυτοκινητοδρόμου και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία επίτευξης της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης, όπως είχε αρχικώς συμφωνηθεί.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων τρίτο έως ενδέκατο αποσκοπούν στη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης και της τροποποίησής της, καθώς και στην άσκηση ευχερειών του Ελληνικού Δημοσίου, που προκύπτουν από το περιεχόμενο της υπό κύρωση σύμβασης και στοχεύουν στην ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς.

Μέρος Β

Κυρώνεται η τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης της Αττικής Οδού, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτή οι αλλαγές που κρίθηκαν σκόπιμες αναφορικά με την αρμοδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μέρος Γ

Οι τροποποιήσεις της Σύμβασης Παραχώρησης αποσκοπούν στη διευκρίνιση υφιστάμενων προβλέψεων της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου ώστε αυτό να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν.

