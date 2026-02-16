Κρυπτονομίσματα: Διασταυρώσεις τραπεζικού τύπου στις συναλλαγές, στο τραπέζι φόρος 15% στην υπεραξία και ΦΠΑ 24% σε υπηρεσίες

Η επιβολή φόρου στα κρυπτονομίσματα μπαίνει ξανά στο επίκεντρο, καθώς από το 2026 ενεργοποιείται μηχανισμός διασταυρώσεων που θυμίζει το τραπεζικό μοντέλο και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι συναλλαγές γνωστοποιούνται στις αρχές, ανοίγοντας τον δρόμο για την φορολόγηση των κερδών που πραγματοποιούνται εντός των εν λόγω ψηφιακών πλατφορμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, το βασικό σενάριο που εξετάζεται για την φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων προβλέπει αυτοτελή επιβάρυνση με φόρο 15% στην υπεραξία, δηλαδή στο κέρδος που προκύπτει όταν η τιμή πώλησης είναι υψηλότερη από την τιμή αγοράς.

Το δεύτερο σκέλος της επιβάρυνσης, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αφορά ΦΠΑ 24% σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση πλατφορμών. Σε απλά λόγια, η επιβάρυνση εξετάζεται να αφορά χρεώσεις υπηρεσιών και εργαλείων που τιμολογεί η πλατφόρμα, ανάλογα με το πώς θα οριστούν τελικά.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως αν μια υπηρεσία πλατφόρμας υπάγεται σε ΦΠΑ, ο χρήστης θα βλέπει πρόσθετο κόστος μέσα στη χρέωση, με την πλατφόρμα να είναι εκείνη που θα τον εισπράττει και θα τον αποδίδει στο κράτος.

Πώς αλλάζουν οι διασταυρώσεις στοιχείων

Στο ίδιο πλαίσιο ρύθμισης ενός χώρου ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν σχετικά άναρχος, η εικόνα των διασταυρώσεων των στοιχείων των χρηστών αλλάζει καθώς από φέτος οι συναλλαγές που περνούν από οργανωμένους παρόχους και πλατφόρμες συγκεντρώνονται σε πιο τυποποιημένη βάση δεδομένων και ανταλλάσσονται μεταξύ των χωρών. Αυτό σημαίνει ότι, όταν ένας λογαριασμός είναι συνδεδεμένος με πραγματικά στοιχεία ταυτότητας και οι κινήσεις καταγράφονται, μειώνεται το περιθώριο να μείνουν εκτός εικόνας ποσά που ρευστοποιούνται ή επιστρέφουν στο τραπεζικό σύστημα.

Το χρονοδιάγραμμα είναι πλέον συγκεκριμένο, καθώς οι συναλλαγές που γίνονται από 01.01.2026 και μετά θα αποτελέσουν την πρώτη «δεξαμενή» δεδομένων, με στόχο τα στοιχεία να διαβιβαστούν για πρώτη φορά μέχρι 31.03.2027. Με απλά λόγια, το 2026 είναι το έτος που οι συναλλαγές αρχίζουν να καταγράφονται στο σύστημα και το πρώτο μεγάλο «κύμα» ανταλλαγής πληροφοριών έρχεται την άνοιξη του 2027.

Επί του συγκεκριμένου, η κινητικότητα των μεγάλων παικτών της αγοράς παρακολουθείται στενά. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η Binance έχει ξεκινήσει διαδικασία για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας μέσω Ελλάδας, με αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με εγκαθίδρυση εταιρικής παρουσίας στη χώρα. Στην πράξη, τέτοιες πρακτικές δημιουργούν αυξημένες επαφές με τις αρμόδιες αρχές για θέματα αδειοδότησης και συμμόρφωσης, σε μια περίοδο που ο κλάδος περνά σε αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας και στην Ευρώπη.