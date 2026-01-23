Επιχειρήσεις

Ποια είναι η Binance που θέλει να επεκταθεί στην ευρωπαϊκή αγορά κρυπτονομισμάτων μέσω Ελλάδας

Στόχος της εταιρείας είναι η προσαρμογή στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο του κανονισμού MiCA
Η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, φέρεται να υπέβαλε αίτηση αδειοδότησης στην Ελλάδα, στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για πανευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονισμού MiCA (Markets in Crypto-Assets).

Η Binance είχε ιδρύσει στην Ελλάδα, τέλη του 2025, την εταιρεία Binary Greece με μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να αποκτήσει πανευρωπαϊκή άδεια κρυπτονομισμάτων μέσω Ελλάδας με αδειοδότηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στο πλαίσιο αυτό οι ελληνικές αρχές φέρονται να συνεργάζονται με τις ευρωπαϊκές για την επεξεργασία του φακέλου. 

Ας σημειωθεί ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη χορηγήσει άδεια MiCA σε κάποιον πάροχο υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων, ωστόσο η Binance δηλώνει σε ξένα ΜΜΕ ότι συνεργάζεται ενεργά με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία άρχισε μια ταχεία διαδικασία αδειοδότησης μετά την ίδρυση της τοπικής εταιρείας χαρτοφυλακίου. 

Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους η Binance επέλεξε την Ελλάδα έναντι άλλων κρατών μελών της ΕΕ, η εταιρεία προβάλλει την δυναμική της οικονομίας, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με την ελληνική κυβέρνηση να αναμένει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4% το 2026. Πάντως η Αθήνα δεν συγκαταλέγεται στα κορυφαία χρηματοοικονομικά κέντρα της Ευρώπης ενώ η τοπική ρυθμιστική αρχή είναι πολύ προσεκτική και δεν αναμένεται να εγκρίνει ένα τέτοιο αίτημα εύκολα, εξού και η συνδρομή διεθνών οίκων όπως PwC, Deloitte και KPMG. Εξάλλου, η Binance πέρυσι κατέβαλε πρόστιμο με διακανονισμό ύψους 4,3 δισ. δολαρίων στις αμερικανικές αρχές και αποχώρησε από αρκετές ευρωπαϊκές αγορές μετά από ελέγχους για θέματα συμμόρφωσης.

Όπως αναφέρει το CoinDesk, η συγκεκριμένη κίνηση της Binance εντάσσεται στη στρατηγική της να επανέλθει σε πλήρως ρυθμιζόμενες αγορές.

Η προσαρμογή στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο αποτελεί βασική προτεραιότητα για την εταιρεία, με τη διοίκηση της να επισημαίνει ότι ο κανονισμός MiCA εισάγει σαφέστερους κανόνες, ενισχυμένη προστασία για τους χρήστες και ένα σταθερό περιβάλλον για υπεύθυνη καινοτομία στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η επιλογή της Ελλάδας ως έδρας για την ευρωπαϊκή άδεια θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς σηματοδοτεί την προσπάθεια της Binance να αποκαταστήσει την παρουσία και την αξιοπιστία της στην ευρωπαϊκή αγορά ενόψει της πλήρους εφαρμογής του MiCA.

