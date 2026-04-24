Με αργούς ρυθμούς η αυτοκατανάλωση net-billing – Μόλις 19 MW σε λειτουργία σήμερα

Μικρή ισχύς φωτοβολταϊκών για τις ανάγκες του net-billing έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας
iStock
Χάρης Αποσπόρης

Βελτιώσεις στο καθεστώς που αφορά την αυτοκατανάλωση ενέργειας επιχειρεί να φέρει το ΥΠΕΝ με το νέο νομοσχέδιο που υπέβαλε, τη στιγμή που οι εγκαταστάσεις του net-billing βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.

Όπως προκύπτει από έγγραφο που κατέθεσε ο ΔΕΔΔΗΕ στη Βουλή, απαντώντας σε ερώτηση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σήμερα στο net-billing (δηλαδή την αυτοκατανάλωση ενέργειας με ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό) λειτουργούν 845 σταθμοί με συνολική ισχύ 19 MW.

Παράλληλα, υπάρχουν άλλα 195 έργα με ισχύ 6 MW που έχουν ήδη κατασκευαστεί και αναμένουν την ηλέκτρισή τους το επόμενο διάστημα.

Σε αυτούς προστίθενται 3.168 έργα ισχύος 106 MW που διαθέτουν υπογεγραμμένη Σύμβαση Σύνδεσης ενώ σε 636 έργα συνολικής ισχύος 43 MW έχει χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.

Συνολικά οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκά ταυτοχρονισμένου και εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού αριθμούν 5.730, που αντιστοιχούν σε ισχύ 328 MW και βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Από την πλευρά του, το ΥΠΕΝ ανέφερε ότι το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει την πλήρη ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας RED III, με ειδικές διατάξεις για την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης, την κοινή χρήση ενέργειας και τις μικρές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών.

Απομένει να φανεί αν οι μεταρρυθμίσεις θα επιφέρουν ταχύτερη ανάπτυξη των συγκεκριμένων έργων στο εξής, τα οποία αποκτούν ξεχωριστή σημασία δεδομένης της ενεργειακής κρίσης.

Μακρο-οικονομία
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
284
193
132
131
103
