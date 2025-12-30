«ΜΙΔΑ»: Οι πρώτες μεγάλες προκλήσεις στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας

Προβληματισμό και έντονη ανησυχία προκαλεί η επικείμενη έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), όπως επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ σε επιστολή της προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργο Πιτσιλή.

Αν και το ΜΙΔΑ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την ενοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διαχείρισης των στοιχείων που αφορούν την ιδιωτική ακίνητη περιουσία, η εφαρμογή του αναμένεται να συνοδευτεί από πρακτικές δυσκολίες και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΠΟΜΙΔΑ δοκίμασε στην πράξη το νέο ψηφιακό σύστημα της ΑΑΔΕ λίγο πριν την πιλοτική του λειτουργία και κατέγραψε συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν άμεσης διόρθωσης, προκειμένου να αποφευχθούν αιφνιδιασμοί για ιδιοκτήτες και φοροτεχνικούς.

Με τη δημιουργία του Μητρώου προβλέπεται η διασύνδεση και αντιστοίχιση των στοιχείων του Κτηματολογίου με τα δεδομένα του Ε9 και τις δηλώσεις χρήσης κάθε ακινήτου, ώστε να απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο η μορφή και η χρήση της ακίνητης περιουσίας. Ωστόσο, η μεγάλη ποικιλία και πολυπλοκότητα των ιδιοκτησιακών καθεστώτων και των συναλλαγών εκτιμάται ότι θα απαιτήσει συνεχή και εκτεταμένη εμπλοκή φορολογουμένων και φοροτεχνικών, προκειμένου να καταχωρίζονται σωστά τα στοιχεία των ακινήτων και οι δηλώσεις χρήσης τους σε μια ακόμη σύνθετη ψηφιακή πλατφόρμα, μετά και την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Ειδικότερα, θα χρειαστεί να τροποποιηθούν κατά περίπτωση, όπου αυτό απαιτείται, πολλές οριζόντιες ιδιοκτησίες ανά όροφο σε πολυώροφα κτίρια κατοικιών ή επαγγελματικά, στο οποίο δεν έχει γίνει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα στο Ε9 η επιφάνεια του ολοκλήρου ορόφου υπολογίζεται από τοίχο σε τοίχο με ένα μόνο ΑΤΑΚ για τον κάθε όροφο. Στη νέα πλατφόρμα με υποχρεωτικό ΑΤΑΚ στη δήλωση κάθε μίσθωσης επί μέρους χώρου, απαιτείται να δηλωθούν ένας προς ένα ο κάθε χώρος (γραφείο, κατοικία κλπ) του κάθε ορόφου προκειμένου να αποκτήσουν ξεχωριστά ΑΤΑΚ.

Όλα αυτά, και πολλά άλλα επί μέρους προβλήματα, θα δημιουργήσουν τεράστια δυσκολία και αναστολή στις μισθωτικές συναλλαγές, χορήγηση επιδομάτων ενοικίου κ.τ.λ. αλλά και τις μεταβιβάσεις ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία.

Για τους λόγους αυτούς, η ΠΟΜΙΔΑ πρότεινε η πλατφόρμα να ανοίξει μόνο όταν είναι βέβαιο ότι έχουν αντιμετωπιστεί και επιλυθεί όσο γίνεται περισσότερα προβλήματα από τα πολλά που παρουσιάζονται στην τεράστια προσπάθεια «σύζευξης» δύο εντελώς διαφορετικών συστημάτων (Κτηματολογίου και Ε9), καθώς και η διαλειτουργικότητά τους με δεδομένα που αντλούνται από άλλα πληροφοριακά συστήματα άλλων αρχών και φορέων, τα οποία έχουν διαφορετική λειτουργική και θεσμική αφετηρία.

«Μία πρόωρη έναρξη ενδέχεται να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από μια σύντομη καθυστέρηση», επεσήμανε η ΠΟΜΙΔΑ στην επιστολή της προς τον κ. Πιτσιλή.