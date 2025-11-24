Οι αγρότες στους δρόμους: Στήνονται τα μπλόκα ενώ οι πληρωμές «τρέχουν»

Πανελλαδικά μπλόκα ετοιμάζουν οι αγρότες από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου, παρότι η κυβέρνηση μετά και το πράσινο φως της Κομισιόν έχει αρχίσει να ξεμπλοκάρει τις οφειλόμενες ενισχύσεις και προαναγγέλλει νέο γύρο πληρωμών ως το τέλος του έτους.

Η απόφαση για ανάπτυξη τρακτέρ σε κομβικά σημεία του εθνικού δικτύου και σε λιμάνια ελήφθη στη σύσκεψη της Νίκαιας, με βασικές αιχμές τις τιμές παραγωγού και το αυξημένο κόστος για καύσιμα, ζωοτροφές και εφόδια. Αγρότες και κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν ότι οι καταβολές που δρομολογούνται καλύπτουν μόνο μέρος των απωλειών, ενώ η πολύμηνη καθυστέρηση στις πληρωμές έχει ήδη πιέσει σοβαρά τη ρευστότητα στον πρωτογενή τομέα.

Την ίδια ώρα, το οικονομικό επιτελείο «τρέχει» έναν χρονικά συμπιεσμένο χάρτη πληρωμών. Από τα τέλη Οκτωβρίου έχουν ήδη καταβληθεί 54,3 εκατομμύρια ευρώ σε 42.522 δικαιούχους μέσω de minimis για ζωοτροφές και φερτά υλικά μετά την κακοκαιρία Daniel, ενώ με νεότερες εντολές πληρωμής έχουν δοθεί επιπλέον 12,24 εκατομμύρια ευρώ σε κτηνοτρόφους για τα θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς και 14,6 εκατομμύρια ευρώ για βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Στο ίδιο διάστημα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ πίστωσε 46 εκατομμύρια ευρώ σε 82.870 παραγωγούς για συμπληρωματικές συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2024.

Το βαρύτερο όμως πακέτο έρχεται στο τέλος Νοεμβρίου, με την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23, μετά και τις προαναγγελίες των κ.κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και Κωστή Χατζηδάκη.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, μόνο από αυτές τις δύο γραμμές αναμένονται 550 έως 600 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ ακολουθούν μια σειρά προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, καθώς και προκαταβολή 50 εκατομμυρίων ευρώ για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία.

Το πακέτο στήριξης προς τον πρωτογενή τομέα περιλαμβάνει και πληρωμές για το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών, ενώ από το 2026 θεσπίζεται ένας μηχανισμός «μερίσματος» για τους συνεπείς παραγωγούς, από τα ποσά που θα περισσεύουν μετά την εκκαθάριση των πλασματικών δηλώσεων στις ενισχύσεις.

Όπως έχει δηλώσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, έως το τέλος του έτους αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι καταβολές των βασικών ενισχύσεων και των προγραμμάτων του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεκινά ήδη αυτές τις ημέρες την πίστωση περίπου του 80% της βασικής ενίσχυσης.

Συνολικά, το πακέτο των πληρωμών που σχεδιάζεται μέχρι το τέλος της χρονιάς πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται η έκτακτη ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους που έχασαν ζωικό κεφάλαιο (η οποία, ωστόσο, αναμένεται να υπολείπεται της τακτικής αποζημίωσης που προβλέπεται από τον νόμο και που ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 220 ευρώ το κεφάλι) και οι τυχόν πρόσθετες παρεμβάσεις.

Παρά το μέγεθος των ποσών, στην πράξη για τους παραγωγούς πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για οφειλόμενα χρήματα που καθυστέρησαν, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές στο ράφι έχουν συνεχίσει να ανεβαίνουν και το περιθώριο κέρδους στο χωράφι συμπιέζεται. Αυτός είναι και ο λόγος που οι αγροτικοί σύλλογοι επιμένουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, συντηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση αν και εξελίσσεται ο μαραθώνιος πληρωμών.



















