Οι ευρωπαϊκές μετοχές πόλος έλξης για τους επενδυτές – Το πλεονέκτημα της AI

Οι επενδυτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στις ευρωπαϊκές μετοχές, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τις αμερικανικές, καθώς οι ισχυρότερες προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας εμφανίζονται πιο ελκυστικές σε μια περίοδο που οι δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη στις ΗΠΑ αυξάνονται σημαντικά.

Περίπου το 47% των διαχειριστών κεφαλαίων που συμμετείχαν σε έρευνα της Bank of America (BofA) εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές θα καταγράψουν ελαφρώς καλύτερες αποδόσεις από τις αμερικανικές μέσα στους επόμενους 12 μήνες, αποτελώντας πόλο έλξης για τους επενδυτές. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την περίοδο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος με το Ιράν τον Φεβρουάριο.

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Η αισιοδοξία για την Ευρώπη στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εκτιμήσεις για την οικονομία της, καθώς το 97% των συμμετεχόντων στην έρευνα της ΒοΦα δεν αναμένει ύφεση στην Ευρώπη, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από τα τρία τέταρτα των επενδυτών εκτιμούν ότι η περαιτέρω άνοδος των μετοχών θα στηριχθεί κυρίως σε αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων για τα εταιρικά κέρδη.

«Επανερχόμαστε στο σενάριο υπέρ της Ευρώπης που είχαμε από την αρχή της χρονιάς και το οποίο ανακόπηκε απότομα από τον πόλεμο με το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά, στρατηγικός αναλυτής της BofA

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν ανέλθει σε ιστορικά υψηλά μέσα στον Αύγουστο, μετά την καλύτερη περίοδο ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

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Παράλληλα, ο δείκτης της Citigroup καταγράφει σημαντική διαφορά στη δυναμική της ανάπτυξης μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Οι οικονομικές μετρήσεις στην Ευρώπη ξεπερνούν τις προβλέψεις με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ στις ΗΠΑ στοιχεία όπως οι λιανικές πωλήσεις και η απασχόληση έχουν εμφανίσει ασθενέστερες επιδόσεις στις τελευταίες ανακοινώσεις.

Η άνοδος των ευρωπαϊκών μετοχών έχει οδηγήσει υψηλότερα και τις αποτιμήσεις τους. Για ορισμένους επενδυτές, όμως, αυτό θεωρείται δικαιολογημένο και αποτελεί πλέον ισχυρότερο επιχείρημα για αγορές από την απλή διαφορά αποτίμησης έναντι των ΗΠΑ.

Πώς ευνοείται η Ευρώπη

Η αισιοδοξία για τις ευρωπαϊκές μετοχές δοκιμάζεται από την πρόσφατη άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων. Το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού της Γαλλίας έφτασε αυτή την εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, ενώ οι αντίστοιχοι γερμανικοί τίτλοι κινήθηκαν σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2011.

Η άνοδος των αποδόσεων αποδίδεται στη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και στις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, καθώς μια διαρκής εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να μην έχει επιτευχθεί.

Ο Stoxx 600 δεν έχει καταφέρει να ενισχυθεί τον Αύγουστο, ενώ υποαποδίδει έναντι του S&P 500, ο οποίος έχει σημειώσει κέρδη 2,7%, μετά από δύο διαδοχικούς μήνες υπεραπόδοσης των ευρωπαϊκών μετοχών.

Στην έρευνα της Bank of America, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες αναμένουν υψηλότερα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα σημειωθούν μαζικές πωλήσεις στις μετοχές. Η ιστορική εμπειρία, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, δείχνει ότι οι μετοχές μπορούν να συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά ακόμη και όταν τα επιτόκια αυξάνονται, εφόσον η οικονομική ανάπτυξη είναι αρκετά ισχυρή ώστε να στηρίζει το υψηλότερο κόστος χρήματος.

Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει πλεονέκτημα

Οι ανησυχίες για τις τεράστιες δαπάνες των μεγαλύτερων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών στην τεχνητή νοημοσύνη προσφέρουν ένα ακόμη πλεονέκτημα στις ευρωπαϊκές μετοχές.

Οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες δεν αποτελούνται σε τόσο μεγάλο βαθμό από εταιρείες που πραγματοποιούν τεράστιες επενδύσεις στην AI. Αντίθετα, έχουν σημαντική έκθεση σε κλάδους που υποστηρίζουν την τεχνολογία, όπως οι υποδομές και η πράσινη ενέργεια, καθώς και σε εταιρείες που αναμένεται να επωφεληθούν από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Για τη Μάντισον Φάλερ, παγκόσμια αναλύτρια στρατηγικής της JPMorgan Private Bank, η επιλεκτικότητα είναι πλέον το κλειδί μετά την άνοδο των ευρωπαϊκών μετοχών μέσα στη χρονιά. Η ίδια προτιμά τις ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές και βιομηχανικές εταιρείες, οι οποίες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από ένα πιο υποστηρικτικό οικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα, προτιμά εταιρείες με υλικά περιουσιακά στοιχεία που δύσκολα μπορούν να αντικατασταθούν και είναι λιγότερο ευάλωτες στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα στοιχεία για τις τοποθετήσεις των επενδυτών δείχνουν ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για περαιτέρω αγορές ευρωπαϊκών μετοχών. Η έρευνα της BofA έδειξε ότι καθαρό ποσοστό 6% των διαχειριστών κεφαλαίων έχει αυξημένη έκθεση στις μετοχές της Ευρωζώνης, ποσοστό που παραμένει ελαφρώς χαμηλότερο από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Αντίθετα, η έκθεση στις αμερικανικές μετοχές βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2024, περίπου 1,5 τυπική απόκλιση πάνω από τον μέσο όρο.