Ομόλογα: Επιβραδύνουν οι πωλητές, με τις τιμές στα υψηλότερα επίπεδα δύο δεκαετιών

Οι αποδόσεις των παγκόσμιων ομολόγων σταθεροποιούνται στις συναλλαγές της Τετάρτης (19.8.2026) κοντά στα υψηλότερα επίπεδά τους εδώ και δεκαετίες εν μέσω φόβων για διόγκωση του δημόσιου χρέους.

Το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού από τις ΗΠΑ μέχρι τη Γερμανία και την Ιαπωνία έχει εκτοξευθεί, καθώς οι επενδυτές της αγοράς ομολόγων ανησυχούν για την αύξηση του δημόσιου χρέους και τον υψηλό πληθωρισμό, εν μέρει λόγω του πολέμου στο Ιράν που ώθησε προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου.

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Η απόδοση του αμερικανικού ομολόγου μακράς διάρκειας 20 ετών σταθεροποιείται γύρω στο 5,27% σήμερα Τετάρτη (19.8.2026), αφού μια μέρα νωρίτερα έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 20 ετών, στο 5,3371%, ενώ το γερμανικό και το γαλλικό χρέος σταθεροποιήθηκαν επίσης. Το γερμανικό δεκαετές ομόλογο σταθεροποιείται στα 3,2696% και το γαλλικό στο 4,13%. Το ιταλικό είναι στο 4,10% και το ελληνικό δεκαετές στο 3,9660%.

Οι αποδόσεις αυξάνονται όταν οι τιμές των ομολόγων μειώνονται και το sell-off έχει σημασία, επειδή οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων λειτουργούν ως «άγκυρα» για την τιμή σχεδόν κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου στις χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων στεγαστικών δανείων.

«Εάν συνδυάσετε ένα άκαμπτο περιβάλλον πληθωρισμού και υπερβολικές κρατικές δαπάνες, τότε η φυσική κίνηση για τις αποδόσεις των ομολόγων είναι ανοδική», δήλωσε στο Reuters ο Jason Da Silva, διευθυντής παγκόσμιας επενδυτικής στρατηγικής στην Arbuthnot Latham, προσθέτοντας ότι αναμένει συχνότερες πιέσεις από τους επενδυτές ομολόγων.

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«Νομίζω ότι αυτός θα είναι ο κανόνας στο μέλλον. Δεν υπάρχουν επιθετικά μέτρα από καμία δυτική κυβέρνηση για τον περιορισμό των δαπανών». Η άνοδος της απόδοσης του 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς της Ιαπωνίας προς το 3%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο τριών δεκαετιών, αποτελεί επίσης προειδοποιητικό σημάδι για τις παγκόσμιες αγορές χρέους που εδώ και χρόνια εξαρτώνται από τα χαμηλά ιαπωνικά επιτόκια, οδηγώντας σε μια συνεχή ροή ιαπωνικών επενδύσεων στο εξωτερικό.

Ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Οι προοπτικές για τον πληθωρισμό παραμένουν επίσης ανησυχητικές, με ελάχιστα σημάδια προόδου προς μια συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Εντωμεταξύ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δημοσίευσε τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουλίου, όπου άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια, αλλά ο πρόεδρος της Fed Kevin Warsh τρόμαξε τις αγορές δίνοντας λίγες ενδείξεις σχετικά με το εάν και πώς η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να αντιδράσει στον επίμονο πληθωρισμό. Οι ΗΠΑ πρόκειται επίσης να προχωρήσουν σε πώληση 20ετών ομολόγων ύψους 16 δισ. δολαρίων.

«Οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν ένα δίλημμα μεταξύ της πειθαρχίας στις δαπάνες και του σημαντικά υψηλότερου κόστους δανεισμού, και οι αγορές θα συνεχίσουν να δοκιμάζουν ποιο από τα δύο θα επιλέξουν», δήλωσε ο Nigel Green, Διευθύνων Σύμβουλος της χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής deVere Group.