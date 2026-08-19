Οι παράγοντες που θα κρίνουν το φετινό χειμώνα στα ενεργειακά: Αποθήκες φυσικού αερίου, LNG και Ελ Νίνιο

Συνεχίζεται με μάλλον χαλαρούς ρυθμούς η αναπλήρωση των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου ενόψει του προσεχούς χειμώνα.

Η στάθμη των αποθηκών φυσικού αερίου βρίσκεται πλέον κοντά στο 62%, δηλαδή τουλάχιστον δέκα μονάδες πιο χαμηλά από το συνηθισμένο εποχιακό επίπεδο.

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Ο στόχος που έχει τεθεί από τις Βρυξέλλες είναι να φτάσουν το 90% ως τις αρχές Δεκεμβρίου, κάτι που οι ειδικοί θεωρούν πολύ δύσκολο. Σε πρόσφατη ανάλυσή του, το Montel εκτιμά ότι η Ευρώπη πρέπει να προσελκύσει 140 φορτία LNG κάθε έναν από τους επόμενους μήνες. Ταυτόχρονα, η τιμή του φυσικού αερίου θα χρειαστεί να παραμείνει πάνω από τα 60 ευρώ/MWh, ώστε τα φορτία αυτά να καταλήξουν στην Ευρώπη αντί για την Ασία.

Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, θεωρείται πιο πιθανό να φτάσουν οι αποθήκες στο 80% αντί για το 90%. Κατ’ επέκταση, η ήπειρος θα μπει στο χειμώνα με λιγότερα μέσα στη διάθεσή της από ότι σε περασμένα έτη.

Αυτό έχει σημασία, καθώς παραδοσιακά οι αποθήκες καλύπτουν περί το ένα τρίτο της χειμερινής ζήτησης για φυσικό αέριο. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η ΕΕ έχει μειώσει σημαντικά την κατανάλωση αερίου, όμως ισχύει επίσης ότι δεν διαθέτει τόσες πηγές εφοδιασμού όσο παλαιότερα. Το ρωσικό αέριο έχει σχεδόν εκλείψει, ενώ πλέον απουσιάζει και η προμήθεια του Κατάρ.

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Πέρα από τη διαθεσιμότητα και την τιμή, υπάρχει ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας: Ο καιρός.

Οι μετεωρολόγοι βλέπουν το σχηματισμό ενός ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο φέτος, το οποίο πιθανώς θα οδηγήσει σε υψηλότερες θερμοκρασίες το χειμώνα. Αν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, τότε θα περιορίσει τη ζήτηση για φυσικό αέριο και μαζί της το πρόβλημα για την Ευρώπη.

Σε πρόσφατη ανάλυσή της, η Rystad Energy ανέφερε ότι αν οι αποθήκες αερίου ξεκινήσουν από το 76%, τότε η Ευρώπη θα χρειαστεί το χειμώνα 15,15 εκατ. τόνους παραπάνω LNG από ότι πέρυσι.

Αν η θερμοκρασία είναι τελικά 1 βαθμό Κελσίου υψηλότερη φέτος λόγω του Ελ Νίνιο, τότε η ανάγκη αυτή περιορίζεται στο μισό, δηλαδή στους 7 εκατ. τόνους.

Τέλος, αν η Ευρώπη βιώσει έναν ασυνήθιστα θερμό χειμώνα με θερμοκρασία 2 βαθμούς παραπάνω, τότε δεν θα χρειαστεί περισσότερο αέριο από ότι πέρυσι. Πάντως, μια τόσο έντονη ανωμαλία έχει παρατηρηθεί μονάχα δύο φορές στο παρελθόν, το 2015 και το 2024.