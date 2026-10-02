Χρηματιστήρια: Κλείσιμο με απώλειες στην Αθήνα – Κέρδη στις ευρωαγορές

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Euronext Athens, με τις μετοχές του τραπεζικού κλάδου να «σπρώχνουν» προς αρνητικό έδαφος, ενώ οι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας θα μπορούσαν να κινηθούν πιο δυναμικά βλέποντας τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens έκλεισε στο -1,24% στις 2.636,54 μονάδες, ενώ σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ο βασικός δείκτης στο χρηματιστήριο της Αθήνας κατέγραψε πτώση κατά 1,10%.

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Ο τζίρος ανήλθε στα 502,26 εκατ. ευρώ, διακινήθηκαν 67.158.075 μετοχές, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση κατά 1,38%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,93%.

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,86%), της Metlen (+1,32%), της Coca Cola HBC (+1,01%), της Elvalhalcor (+0,93%) και του ΔΑΑ (+0,81%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς (-4,41%), της Alpha Bank (-4,09%), της Allwyn (-3,65%), της CrediaBank (-2,97%), της Κύπρου (-2,75%), της Eurobank (-2,47%) και της Τιτάν (-2,46%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank, διακινώντας 21.624.980 και 14.159.136 μετοχές, αντιστοίχως.

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Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 100,24 εκατ. ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς με 82,49 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 28 μετοχές, 73 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές Logismos (+2,33%) και ΚΡΙ-ΚΡΙ (+2,02%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές Δομική Κρήτης (-5,19%) και ΕΧΑΕ (-4,49%).

Τα καύσιμα «σηκώνουν» την Ευρώπη

Τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημειώνουν κέρδη, ιδιαίτερα αφού ανακοινώθηκε ότι χώρες της G7 θα αποδεσμεύσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες.

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη κατά 0,50% στις 631,42 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,36% στις 10,646 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +1,19% στις 25,199 μονάδες, ο γαλλικός CAC σημειώνει κέρδη κατά 0,78% στις 7,896 μονάδες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο βρίσκεται στο +0,50% στις 50.496 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +0,47% στις 19,080 μονάδες.