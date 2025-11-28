ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφτασε η ώρα της πληρωμής με 363 εκατ. ευρώ σε 471.833 αγρότες

Πάνω από 3,7 δισ. ευρώ σε πληρωμές προς τους αγρότες (από τον ΟΠΕΚΕΠΕ) μέχρι το τέλος του 2025 προβλέπει το σχέδιο που παρουσίασαν χθες (27.11.2025) τα κυβερνητικά στελέχη από κοινού με την ηγεσία της ΑΑΔΕ, με σαφές χρονοδιάγραμμα για το τι θα πιστωθεί στους λογαριασμούς τις επόμενες εβδομάδες και με ποια κριτήρια.

Σήμερα Παρασκευή (28.11.2025) καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 363 εκατ. ευρώ σε 471.833 δικαιούχους ως προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, ενώ για τις αμέσως επόμενες ημέρες, οι πληρωμές προς τους αγρότες ξεπερνούν συνολικά το μισό δισ. ευρώ. Στο πακέτο περιλαμβάνονται εκτός από τα ποσά της προκαταβολής, 119 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και 56 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς και πανώλης.

Ήδη από τις αρχές του έτους έχουν καταβληθεί 1,9 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του 2025 προγραμματίζεται να δοθούν επιπλέον περίπου 1,2 δισ. ευρώ, ώστε το συνολικό ύψος των πληρωμών να φτάσει τα 3,7 δισ. ευρώ.

Στο σκέλος της βασικής ενίσχυσης, έχουν υποβληθεί 608.246 αιτήσεις και 471.833 μοναδικά ΑΦΜ λαμβάνουν σήμερα την προκαταβολή των 363 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 98 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε 87.753 κτηνοτρόφους, ενώ 265 εκατ. ευρώ μοιράζονται σε 211.030 ΑΦΜ με αρόσιμες εκτάσεις και 324.589 ΑΦΜ με μόνιμες καλλιέργειες.

Περίπου 44.343 αγρότες δεν πληρώνονται στην πρώτη φάση και μπαίνουν σε έλεγχο. Συνολικά δηλώθηκαν 5.986.180 αγροτεμάχια, όμως 697.280 εξαιρούνται προσωρινά, ανάμεσά τους 195.900 κοφτολίβαδα και 15.166 εκτάσεις με πρόβλημα στον κωδικό ΚΑΕΚ. Οι υπηρεσίες αποδίδουν τις περικοπές σε αναντιστοιχίες με τις δορυφορικές εικόνες και δίνουν δυνατότητα ενστάσεων, με δέσμευση ότι όσα αγροτεμάχια κριθούν τελικά επιλέξιμα θα πληρωθούν σε επόμενη φάση.

Συμπληρωματικές καταβολές για πάνω 13.000 κτηνοτρόφους

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για 13.421 κτηνοτρόφους σε περιοχές όπου οι διαθέσιμοι βοσκότοποι δεν καλύπτουν το δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο. Μετά την πρώτη πίστωση της βασικής ενίσχυσης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει σε συμπληρωματική κατανομή βοσκοτόπων, με βάση τα τιμολόγια γάλακτος, κρέατος και ζωοτροφών, ώστε οι πραγματικοί παραγωγοί να μην αδικηθούν σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Ξεκινά να εφαρμόζεται για το 2025 υβριδικό σύστημα πληρωμών, που συνδέει πιο στενά τις επιδοτήσεις με τα πραγματικά χωράφια και τα ζώα κάθε παραγωγού. Γίνεται υποχρεωτική η δήλωση ΑΤΑΚ για όλα τα αγροτεμάχια και ΚΑΕΚ για τα μικρά αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα, με στόχο να περιοριστούν οι εικονικές μισθώσεις και οι καταπατήσεις. Το ζωικό κεφάλαιο θα υπολογίζεται με αντικειμενικά στοιχεία από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το myDATA και τις φορολογικές δηλώσεις, ενώ όπου υπάρχουν πολλαπλές πηγές δεδομένων θα λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος αριθμός ζώων.

Στους βοσκότοπους δεν θα μπορεί πλέον να ενεργοποιεί κάποιος δικαιώματα σε εκτάσεις που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το μαντρί, καθώς οι ενισχύσεις θα δίνονται εκεί όπου πράγματι βόσκουν τα ζώα και παράγεται προϊόν. Προβλέπεται δικαίωμα ένστασης για γεωργούς και κτηνοτρόφους, με την κυβέρνηση να διαβεβαιώνει ότι κανένας ευρωπαϊκός πόρος δεν θα χαθεί και ότι μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων θα υπάρξει δεύτερη κατανομή υπέρ όσων έχουν ειλικρινείς δηλώσεις.