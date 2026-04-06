Παπασταύρου: Ως τα τέλη του μήνα η τελική σύμβαση για το γεωτρύπανο που θα κάνει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο

Το στίγμα του πως βλέπει η κυβέρνηση την ενεργειακή κρίση έδωσε σήμερα (6.4.2026) ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας στο συνέδριο Power & Gas Forum, τόνισε ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη είναι αντιμέτωπες με μια έντονη ενεργειακή κρίση που έχει άγνωστη διάρκεια. Η πρώτη αντίδραση των κρατών – μελών ήταν αρκετά μουδιασμένη στα μέσα Μαρτίου, όμως πλέον διαφάνηκε ότι κινούνται πολύ πιο δραστήρια.

Στη χώρα μας, η κυβέρνηση έλαβε λάβει ήδη τις αποφάσεις για το πλαφόν και τα fuel pass, ενώ έχει αποδείξει ότι όταν δοκιμάζεται η κοινωνία, παίρνει μέτρα στήριξης. Πάντως, ο κ. Παπασταύρου εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ενεργειακή επάρκεια είναι διασφαλισμένη για τους επόμενους μήνες.

Ο υπουργός μίλησε και για τον Κάθετο Διάδρομο στο φυσικό αέριο, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι να αποκλειστεί το ρωσικό αέριο μέσω της Τουρκίας. Παράλληλα, γίνονται προεργασίες για να επεκταθεί αυτή η ενεργειακή αλυσίδα και στα Δυτικά Βαλκάνια.

Στις έρευνες υδρογονανθράκων, ως τα τέλη του Απριλίου πρόκειται να υπογραφεί η τελική σύμβαση για τη μίσθωση του γεωτρύπανου που θα διενεργήσει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο εκ μέρους των Energean-ExxonMobil-HELLENiQ.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στο σημαντικό θέμα των ρευματοκλοπών, όπου πλέον ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά πιο στοχευμένα και λελογισμένα στους ελέγχους. Συγκεκριμένα, αξιοποιεί την τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης και επικεντρώνεται σε μεγάλους πελάτες και στους κλάδους εκείνους όπου παρατηρείται πιο έντονα το φαινόμενο.



Τέλος, το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ πρόκειται να παρουσιαστεί στις αρχές Μαΐου, ώστε να βάλει μια τάξη στον τομέα της πράσινης ενέργειας και της αδειοδότησης.

